В Салдусе на стадионе средней школы обнаружили снаряды времен Первой мировой

С места происшествия эвакуировали школьников, персонал школы, а также жителей близлежащих домов.

Солдаты роты нейтрализации неразорвавшейся муниции Земессардзе на месте ЧП обнаружили двадцать четыре 220-миллиметровых артиллерийских снаряда времен Первой мировой войны.

Принимая во внимание, что найденные снаряды были безопасны для транспортировки, их перевезли на территорию Звардской волости Салдусского края, где уничтожили.

Министерство обороны при обнаружении взрывоопасных предметов призывает звонить в Государственную полицию по номеру 110 или на номер 112.