Пт, 5.04.2019
Если долго смотреть на Луну, то можно стать идиотом. Так у нас в Средней Азии говорили, когда я там служил. Генерал Иволгин

В Салдусе на стадионе средней школы обнаружили снаряды времен Первой мировой

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

ФОТО: Reuters / Scanpix

Во время ремонтных работ на стадионе Салдусской средней школы рабочие наткнулись на снаряды времен Первой мировой войны, подтвердили агентству LETA в Министерстве обороны.

С места происшествия эвакуировали школьников, персонал школы, а также жителей близлежащих домов. 

Солдаты роты нейтрализации неразорвавшейся муниции Земессардзе на месте ЧП обнаружили двадцать четыре 220-миллиметровых артиллерийских снаряда времен Первой мировой войны.

Принимая во внимание, что найденные снаряды были безопасны для транспортировки, их перевезли на территорию Звардской волости Салдусского края, где уничтожили. 

Министерство обороны при обнаружении взрывоопасных предметов призывает звонить в Государственную полицию по номеру 110 или на номер 112.

Важно не трогать эти предметы, не пытаться их исследовать и перемещать, а саму территорию по возможности необходимо оградить. Также следует дать полиции короткое описание найденных предметов. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ