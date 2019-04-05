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"Телевизор задымился!" Электрик так заменил счетчики, что у жильцов дома сгорела техника

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Иллюстративное фото

ФОТО: Lauris Nagliņš/LETA

В Калнциемсе электрик компании Sadales tīkls в многоквартирном доме производил замену счетчиков, но в результате этого пострадала бытовая техника жителей, рассказали в передаче Bez Tabu

В тот злополучный день жительница пятого этажа Лига получила звонок от дочери. Плачущим голосом она рассказала о дымящемся телевизоре. 

Лига поспешила домой. В подъезде она заметила электрика, на которого сначала не обратила внимание.

Побыв немного дома, она решила отправиться к электрику, который в тот момент разговаривал по телефону.

"Он сказал кому-то, что до чего-то случайно дотронулся. Так вышло", - вспомнила Лига. 

"Он мне рассказал, что ничего подобного случиться не могло, так как он работал на первом этаже. Техника в свое время стоила больше 1000 евро". 

Уже вторую неделю в квартире нет теплой воды. Еду также невозможно хранить, потому что холодильник не работает, рассказали в Bez Tabu. 

Через несколько дней электрик вернулся и составил акты об испорченных устройствах. Оказалось, что и в других квартирах бытовая техника вышла из строя.

В Sadales tīkls конкретный случай оценили и приняли решение компенсировать жителям возникшие потери, рассказал передаче TV3 представитель компании Имантс Круминьш. 

"Наш сотрудник пошевелил внутренний нулевой провод электросети здания. Соответственно в одной из фаз появилось повышенное напряжение, это почувствовали и другие жители дома", - рассказал Круминьш.

"Мы на этот раз возместим потери", - добавил он. 

Представитель Sadales tīkls показал фотографии, на которых видно небрежное отношение управляющего конкретного дома к порядку в распределительном шкафу, передает Bez Tabu. Он отметил, что управляющего Kalnciema namu apsaimniekotājs можно поместить в раздел "Как не делать". 

Если бы управляющий дома содержал бы распределительный щит в порядке, авария бы не произошла, считает Круминьш. 

Акт об испорченной технике уже готов. Как рассказала Лига, жители еще должны доставить технику к сертифицированному электрику, чтобы подготовить акт дефектации и смету, рассказали в Bez Tabu.

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