В Огре в лесу обнаружили привязанную к дереву собаку

Руководитель приюта в Огре рассказала, что собака сотрудникам приюта хорошо знакома.

Домашнее животное по имени Варфоломей или Барти (Bartalamejs/Bārtiņš) в июне прошлого года уже попадало в приют. Тогда скончалась хозяйка собаки, а родня о ней позаботиться не могла.

Спустя семь месяцев хозяйкой собаки стала совершеннолетняя внучка хозяйки собаки.

"Она рассказала, что теперь у нее есть возможность взять собаку, потому что она переехала. Оснований не давать ей собаку не было. Интуиция подсказывала, что не надо. Потом мы видели, что собаку выводят, она ухожена, накормлена. Выглядело, что все в порядке", - рассказала руководитель приюта Сабине Балткая-Рихтере.

У новых хозяев пес провел лишь 26 дней, пока не был обнаружен в лесу.

Команде TV3 не удалось связаться с хозяйкой собаки.

По рассказам очевидцев, девятилетний кабель был привязан к дереву несколько часов. Его обнаружили благодаря громкому лаю, который услышал прохожий.

Bez tabu удалось связаться с мужем хозяйки собаки, который рассказал, что отношения у них практически распались. Собака пропала в тот день, когда у пары произошел конфликт.

"Пока мы выясняли отношения, собака вырвалась с поводка. Я не обратил внимания. Подумал, потом найду", - рассказал он.

Собакой Дайрис начал интересоваться на следующий день, а его жена еще позже.

О привязанной собаке полиция получила несколько заявлений, поэтому будет оценена ответственность хозяйки. Вернее, будет оценено, нарушила ли она правила содержания животного, за что предусмотрен штраф от 7 до 350 евро, рассказал полицейский Огрского участка Атис Ратниекс.