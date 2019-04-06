В пятницу число аварий перевалило за сотню: не обошлось без жертв

За прошедшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 15 человек, один погиб, сообщает Государственная полиция.
В Вирбской волости Талсинского края вчера съехал с дороги и перевернулся автомобиль "Opel". В результате ДТП пострадали два человека, один погиб. Полиция выясняет обстоятельства аварии.
В целом в пятницу зарегистрировано 108 дорожно-транспортных происшествий.
За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала шесть водителей, за превышение скорости на водителей оформлены 232 протокола, еще восемь - за агрессивную езду.
В целом полиция вчера оформила 651 протокол о различных нарушениях правил дорожного движения.