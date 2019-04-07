Лазарев рассказал, кого считает своим конкурентом на "Евровидении"

"Главный мой соперник — это я сам в 2016 году. Даже в лице многих зрителей. Очень многие будут сравнивать мои выступления с этим выступлением", - объяснил исполнитель.

Что касается других конкурсантов, он отметил, что слушал не всех, а лишь некоторых. Все это были хорошие и достойные исполнители.

Лазарев отметил, что подготовка и репетиции к шоу не мешают ему продолжать гастрольный тур.

"Я ничего не отменяю. Я стараюсь всё успевать. Спать хочу дико, но я привык к такому графику, всё в штатном режиме", - сказал певец.

На конкурсе "Евровидение" Лазарев выступит с композицией Scream. Автором песни является Филипп Киркоров, а соавтор греческий композитор Димитрис Контопулос. Как объясняется, в Scream говорится о страхах, которые люди носят с детства, а со временем они превращаются в "крики".