Вс, 7.04.2019
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Лазарев рассказал, кого считает своим конкурентом на "Евровидении"

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ФОТО: https://www.instagram.com/lazarevsergey

14, 16 и 18 мая в Тель-Авиве пройдет "Евровидение-2019". В Израиле конкурс состоится уже в третий раз. Российский исполнитель Сергей Лазарев признался журналистом, кого он считает своим соперником. Об этом пишет Gazeta.ru.

"Главный мой соперник — это я сам в 2016 году. Даже в лице многих зрителей. Очень многие будут сравнивать мои выступления с этим выступлением", - объяснил исполнитель.

Что касается других конкурсантов, он отметил, что слушал не всех, а лишь некоторых. Все это были хорошие и достойные исполнители. 

Лазарев отметил, что подготовка и репетиции к шоу не мешают ему продолжать гастрольный тур. 

"Я ничего не отменяю. Я стараюсь всё успевать. Спать хочу дико, но я привык к такому графику, всё в штатном режиме", - сказал певец.

На конкурсе "Евровидение" Лазарев выступит с композицией Scream. Автором песни является Филипп Киркоров, а соавтор греческий композитор Димитрис Контопулос. Как объясняется, в Scream говорится о страхах, которые люди носят с детства, а со временем они превращаются в "крики".

Галерея: Сцена для "Евровидения" в Израиле

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