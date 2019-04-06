Водитель уселся на заднее сиденье, пока его Tesla мчится по шоссе
Автономная езда - конек мирового автопроизводства в данный момент. Автомобилям все больше и больше позволяют ездить самим, впрочем, если соблюдаются различные правила, введенные производителем.
Одно из таких - необходимость быть готовым в любой момент среагировать, подтверждая это автомобильной электронике держанием рук на руле. Я проверил. Это работает, и даже очень большое расстояние машина может проехать сама, если на шоссе нет резких поворотов, а полосы хорошо промаркированы. Однако эту систему можно просто обойти, что видно на видео. На нем остроумный водитель свою руку на руле сымитировал держателем для бутылки и бутылкой, а сам забрался на заднее сиденье отдохнуть. В это время его друг снимает спидометр, который показывает 115.
People are really stupid / this is why we can’t have nice things / WTF?! / Darwin at work pic.twitter.com/wU91HENOQH— 🦄🦄🦄🦄🦄🦄🦄 (@Jason) 3 April 2019
Вне зависимости от того, 115 - это километры в час или мили, такие действия неприемлемы. Хоты бы потому, что даже на идеальной дороге могут быть непредвиденные обстоятельства, к примеру, из грузовика выпадет доска.
Можно добавить, что за такое тестирование автопилота грозит значительный штраф. Некоторое время назад на шоссе в Великобритании водитель Tesla Model S включил режим автопилота и пересел на пассажирское кресло. Его поймали, обошлось ему это в лишение прав на 18 месяцев, 100 часов общественных работ и 1800 фунтов стерлингов.