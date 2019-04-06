Водитель уселся на заднее сиденье, пока его Tesla мчится по шоссе

Одно из таких - необходимость быть готовым в любой момент среагировать, подтверждая это автомобильной электронике держанием рук на руле. Я проверил. Это работает, и даже очень большое расстояние машина может проехать сама, если на шоссе нет резких поворотов, а полосы хорошо промаркированы. Однако эту систему можно просто обойти, что видно на видео. На нем остроумный водитель свою руку на руле сымитировал держателем для бутылки и бутылкой, а сам забрался на заднее сиденье отдохнуть. В это время его друг снимает спидометр, который показывает 115.