Как заманить латвийцев жить в деревню? Разговор с министром сельского хозяйства
В правительстве Кришьяниса Кариньша пост министра сельского хозяйства занял Каспарс Герхард из партии Национального объединения VL-TB/LNNK. В прежнем правительстве политик возглавлял министерство охраны окружающей среды и регионального развития, а до этого пробовал силы в качестве министра экономики и дорожного движения. В выборах в 13-ыйСейм политик не участвовал. Портал TVNET задал министру вопросы о европейских деньгах в сельском хозяйстве Латвии, о привлечении людей в деревню и о снижении НДС на свежее мясо.
Вы сказали, что бюджет Министерства сельского хозяйства в этом году является версией выживания. Если говорить о бюджете 2020 года, где вы видите возможные финансовые источники?
Нам нужно смотреть на общий бюджет. Мы видим, какие у нас есть проблемы, как в сфере образования, так и в секторе здравоохранения, куда мы вложили куда больше денег, чем получили результата. Мы видим, что 19,3% [бюджетных средств] тратим на латвийские самоуправления. Это один из самых высоких показателей по всему ЕС.
У нас есть регионы, где администрация стоит 220-230 евро на одного жителя, и есть регионы, где эти выплаты не более 20 евро, поэтому разница может быть в 10 раз.
Что у министерства сельского хозяйства с внутренними ресурсами?
Это бюджет на выживание.
У Министерства сельского хозяйства этих ресурсов больше нет. Нам еще нужно думать о том, что в будущем будет необходимо эти ресурсы увеличивать, если будет "Brexit". Там речь идет о нескольких десятках рабочих мест в Продовольственно-ветеринарной службе и в Службе защиты растений.
Говоря о финансировании ЕС. Вы сказали, что необходимо начинать переговоры с ЕС о более справедливых прямых выплатах латвийским крестьянам. Как вы оцениваете эти переговоры?
Есть понимание, что это необходимо. Вопрос, конечно, в ресурсах. Мы видим, что есть "Brexit". Как это будет проходить? Этого никто на данный момент не может сказать. Неизвестно, каким будет этот финансовый пакет, в конце концов. Буквально через пару недель у нас, всех трех министрах стран Балтии, запланирована встреча с о Европейским Комиссаром по бюджету. Будем обсуждать, каким будет это общее финансирование.
Как вы оцениваете способность Латвии осуществлять более справедливые прямые платежи?
Я думаю, что эта способность достаточно высока. Если посмотреть на общие суммы, то там идет речь о больших цифрах за запятой, так как страны Балтии, для которых прямые платежи являются самыми низкими, как по количеству жителей, так и по числу крестьян, дают мало общего веса сельскохозяйственной политике. Здесь не идет речь о внесении огромных изменений в общую европейскую политику.
Речь идет о наличии одинаковых правил по всей Европе. И это действительно не большие деньги в европейском бюджете.
На какую сумму вы хотите увеличить прямые платежи для Латвии?
Если в следующем периоде планирования мы говорили о более 3 миллиардах евро, которые мы могли бы получить от ЕС, тогда нам нужны дополнительные 700 миллионов евро. Подготавливая бюджет на следующий год, мы обязательно поговорим на этот счет в правительстве.
Вы неоднократно упоминали, что продукт местного производства должен быть выбором номер один у населения Латвии. Местный житель, придя в магазин, видит, например, творожный сырок произведенный в Латвии, а рядом - произведенный в Литве. Продукт из соседей страны дешевле, поэтому, вероятнее всего, он купит литовский сырок. Как решить эту проблему?
При помощи одинаковых прямых платежей, одинаковой государственной поддержке.
Поскольку литовский продукт производится в Литве, они получают те же, а иногда и более высокие или иные ориентированные платежи из общего сельскохозяйственного пакета, из общих европейских денег. У нас точно такие же механизмы поддержки, которые доходят до крестьян, до кооперативов, до переработчиков. Нам необходимо обеспечить, чтобы здесь были одинаковые условия поддержки, что получает латвийский производитель, и литовский производитель.
То есть, если у латвийского крестьянина будут точно такие же условия поддержки, как у литовского крестьянина ...
Или лучше, тогда, конечно, этот конечный продукт будет дешевле. Об этом мы тоже говорили: о едином рынке. И литовский продукт, и латвийский продукт оба субсидируются при поддержке государства. Не поддерживается вино из Чили или какой-нибудь австралийский сыр. Там есть таможенный сбор, есть защита рынка. Но на европейском местном рынке и французский сыр, и латвийский сыр поддерживаются и субсидируются общей политикой.
Ранее вы говорили, что "наша цель, чтобы люди жили в деревнях". У вас есть видение, как привлечь этих людей в деревню?
Нужно смотреть, кто эти люди. Будут ли это люди, которые могут обеспечить себя там работой. Они могут быть представители высокоинтеллектуального труда, которые работают отдаленно.
Если мы говорим о сельскохозяйственном производстве, становится ясно, что число людей там уменьшится. И у этого факта есть объективные причины. Роботизация, новые технологии. И здесь нам необходимо думать, как привлечь новых людей. Речь об образовании: есть Латвийский сельскохозяйственный университет, есть садоводческий техникума Булдури, есть Малнавский колледж.
То есть, нужно давать больше денег учебным заведениям?
Образованию, да. На данный момент, например, объективная проблема с общежитиями. Чтобы человек из деревни мог ехать учиться в Булдури, у него там должны быть как минимум нормальные условия проживания.
Но ясно, что все, кто живет в деревне, не смогут работать в сельском хозяйстве. Таким образом, должный быть альтернативы.
Слава Богу, что почти половину территории нашей страны занимают леса. Это означает, что у людей есть возможность работать в лесном хозяйстве. Но здесь нужно думать не только о том, как вырубать леса, но и как обрабатывать, перерабатывать. У нас много хороших примеров переработки лесоматериалов в регионах.
О каких конкретно процедурах вы говорите? Потому что, речь в любом случае идет о вырубки этих лесов.
Леса необходимо периодически вырубать, чтобы они не оставались старыми.
Но в разумных пределах, чтобы Латвия не теряла своего второго места в рейтинге самых зеленых стран Европы.
Но, если мы посмотрим на лесное хозяйство, у нас все еще есть много ресурсов, доступных на сегодняшний день. Там речь идет о миллион кубометрах.
Какие существуют альтернативы для привлечения людей в деревню?
Гораздо более широкое участие не только в звероводстве или животноводстве, но, например, в овощеводстве.
Можно выращивать нетрадиционные для Латвии культуры. Например, выращивание конопли.
Есть два чудесных примера, которые я сам всегда вспоминаю. Это Ритаусмас у Екабпилса и Межведи у Карсавы. Это комплексы теплиц, куда нанимают десятки людей, что является серьезным числом для местных регионов. Они также работают эффективно. Они приносят прибыль своим владельцам. Есть потенциал для роста. Таких примеров можно было бы разработать гораздо больше. Я считаю, что на следующий программный период нужно выделить больше денег на такие решения.
О снижении НДС на свежее мясо, рыбу, молоко и яйца. Пока это предложение отклонили. Намерены ли Минсельхоз снова представить его в качестве официального предложения в государственный бюджет на 2020 год?
Министерство в сотрудничестве с Латвийским сельскохозяйственным университетом разрабатывает обоснование для этого. Мы работаем с Советом по сотрудничеству фермерских организаций, эксперты которого также интенсивно работают над этим вопросом в сотрудничестве со Службой государственных доходов и Министерством финансов. Предложения готовятся, оцениваются и экономически обосновываются - мы все готовим.
Что бы вы сказали о заявлении министра финансов Яниса Рейрса о том, что пониженная ставка НДС на характерные для Латвии фрукты и овощи, не была эффективной и как это может быть применено к ресторанам?
У нас есть пять очень разных партий [каолиций]. Либеральных и консервативных. Есть партии, которые считают, что налоги нужно повышать. Есть партии, которые считают, что налоги должны быть снижены. Есть партии, которые считают, что ни вкоем случае нельзя снижать налоги на продукты питания, и другие мнения. Конечно, у г-на Рейрса может быть своя точка зрения, но этот окончательный результат затем будет обсуждаться как в правительстве, так и в Сейме.
Но Янис Рейрс является министром финансов, это одна из ключевых позиций в правительстве.
Он является одним из министров правительства, который представляет партнера наименьшей коалиции. Давайте не будем забывать об этом.
Но от министра финансов зависит распределение бюджетных средств.
Но давайте рассмотрим как конституционные, так и политические процессы в Латвии. Он представляет меньшую фракцию, он представляет Министерство финансов. В данном случае речь идет о 70-80 тысячах хозяйств. Мы говорим об очень важном слое общества. Мы также говорим о необходимости жесткой борьбы с теневой экономикой, которую министр финансов определил в качестве одного из своих приоритетов.
Если другие партнеры по коалиции окончательно отклонят предложение о снижении ставки НДС на свежее мясо, рыбу, молоко и яйца, будете ли вы протестовать, как министр Национального союза против такого решения?
Будут конкретные числа, конкретные расчеты, какое влияние они окажут на народное хозяйство, на общество. Мы говорим о 70-80 тысяч крестьянских хозяйств, за которыми стоят конкретные люди, о чьем конкретном будущем мы говорим. Мы говорим непосредственно о фермах, которые могут доставлять свежее мясо на рынок, в магазин. Об их будущем развитии.
Если это не кажется важным для других партнеров по коалиции, маловероятно, что такая коалиция долго выживет.
О законопроекте о роспуске Рижской думы. В начале вы сказали, что не видите оснований. После Конгресса национального объединения ваше мнение изменилось. Поддались партийному давлению?
Конгресс партии не может задавать никаких задач, и решений на съезде никаких не было. Некоторые представители Конгресса высказывали предположения о необходимости приостановки деятельности мэра Риги. А мои действия были направлены на освобождение Рижской думы. Это две разные вещи.
Нельзя просто сказать, что это разные вещи, г-н Герхард.
Я бы хотел отметить, что мы постоянно следили за всей работой муниципалитетов. И нужно вспомнить, что прошлым вечером прошло очередное голосование по доверию Нилу Ушакову, которое в очередной раз продемонстрировало, что эта дума не готова к каким-либо переменам, не готова исправить нарушения. В связи с "Rīgas satiksme" было прокурорское предупреждение непосредственно мэру Риги. И их действия показали явное нежелание что-либо менять.
Я считаю, что это был правильный законопроект.
Кто изменил ваши мысли по поводу продвижения законопроекта?
Оценка юристов. Они предложили четкое, понятное и профессиональное видение.
И вы отрицаете, что на Конгрессе партии на вас оказывалось давление, поэтому вы решили выдвинуть этот законопроект?
Конгресс партии не может принимать подобных решений.
Конечно, не может. Но давление на вас, как на конкретного человека, проявлялось или нет?
На меня политическое давление со стороны Конгресса?
Было или не было?
Нет, не было.