Как заманить латвийцев жить в деревню? Разговор с министром сельского хозяйства

Какие существуют альтернативы для привлечения людей в деревню?

Гораздо более широкое участие не только в звероводстве или животноводстве, но, например, в овощеводстве.

Можно выращивать нетрадиционные для Латвии культуры. Например, выращивание конопли.

Есть два чудесных примера, которые я сам всегда вспоминаю. Это Ритаусмас у Екабпилса и Межведи у Карсавы. Это комплексы теплиц, куда нанимают десятки людей, что является серьезным числом для местных регионов. Они также работают эффективно. Они приносят прибыль своим владельцам. Есть потенциал для роста. Таких примеров можно было бы разработать гораздо больше. Я считаю, что на следующий программный период нужно выделить больше денег на такие решения.

О снижении НДС на свежее мясо, рыбу, молоко и яйца. Пока это предложение отклонили. Намерены ли Минсельхоз снова представить его в качестве официального предложения в государственный бюджет на 2020 год?

Министерство в сотрудничестве с Латвийским сельскохозяйственным университетом разрабатывает обоснование для этого. Мы работаем с Советом по сотрудничеству фермерских организаций, эксперты которого также интенсивно работают над этим вопросом в сотрудничестве со Службой государственных доходов и Министерством финансов. Предложения готовятся, оцениваются и экономически обосновываются - мы все готовим.

Что бы вы сказали о заявлении министра финансов Яниса Рейрса о том, что пониженная ставка НДС на характерные для Латвии фрукты и овощи, не была эффективной и как это может быть применено к ресторанам?

У нас есть пять очень разных партий [каолиций]. Либеральных и консервативных. Есть партии, которые считают, что налоги нужно повышать. Есть партии, которые считают, что налоги должны быть снижены. Есть партии, которые считают, что ни вкоем случае нельзя снижать налоги на продукты питания, и другие мнения. Конечно, у г-на Рейрса может быть своя точка зрения, но этот окончательный результат затем будет обсуждаться как в правительстве, так и в Сейме.

Но Янис Рейрс является министром финансов, это одна из ключевых позиций в правительстве.

Он является одним из министров правительства, который представляет партнера наименьшей коалиции. Давайте не будем забывать об этом.

Но от министра финансов зависит распределение бюджетных средств.

Но давайте рассмотрим как конституционные, так и политические процессы в Латвии. Он представляет меньшую фракцию, он представляет Министерство финансов. В данном случае речь идет о 70-80 тысячах хозяйств. Мы говорим об очень важном слое общества. Мы также говорим о необходимости жесткой борьбы с теневой экономикой, которую министр финансов определил в качестве одного из своих приоритетов.

Если другие партнеры по коалиции окончательно отклонят предложение о снижении ставки НДС на свежее мясо, рыбу, молоко и яйца, будете ли вы протестовать, как министр Национального союза против такого решения?