Видео: самый "сухой" вратарь НХЛ Бобровский грубо ошибся и пропустил "в раздевалку"

30-летний Бобровский неудачно сыграл в конце матча и пропустил шайбу за шесть секунд до окончания основного времени игры.

Однако в дальнейшем "Жилеты" одержали победу в серии буллитов, обеспечив себе участие в розыгрыше Кубка Стенли.