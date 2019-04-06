Сб, 6.04.2019
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  • Видео: самый "сухой" вратарь НХЛ Бобровский грубо ошибся и пропустил "в раздевалку"

Видео: самый "сухой" вратарь НХЛ Бобровский грубо ошибся и пропустил "в раздевалку"

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Сергей Бобровский

ФОТО: Reuters/ScanPix

Российский вратарь Сергей Бобровский, выступащий за "Коламбус Блу Джекетс", цвета которого защищает латвийский голкипер Элвис Мерзликин, допустил грубую ошибку в матче НХЛ.

30-летний Бобровский неудачно сыграл в конце матча и пропустил шайбу за шесть секунд до окончания основного времени игры.

Однако в дальнейшем "Жилеты" одержали победу в серии буллитов, обеспечив себе участие в розыгрыше Кубка Стенли.

В этом сезоне Бобровский является лидером НХЛ по "сухим" победам - вратарь "Блу Джекетс" в этом сезоне не пропустил ни одной шайбы в девяти матчах.

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