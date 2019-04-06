Видео: самый "сухой" вратарь НХЛ Бобровский грубо ошибся и пропустил "в раздевалку"

Российский вратарь Сергей Бобровский, выступащий за "Коламбус Блу Джекетс", цвета которого защищает латвийский голкипер Элвис Мерзликин, допустил грубую ошибку в матче НХЛ.
30-летний Бобровский неудачно сыграл в конце матча и пропустил шайбу за шесть секунд до окончания основного времени игры.
Однако в дальнейшем "Жилеты" одержали победу в серии буллитов, обеспечив себе участие в розыгрыше Кубка Стенли.
В этом сезоне Бобровский является лидером НХЛ по "сухим" победам - вратарь "Блу Джекетс" в этом сезоне не пропустил ни одной шайбы в девяти матчах.