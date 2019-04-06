Сам себя перехитрил: на границе поймали водителя со штыками от АК

Перевозка таких вещей не запрещена, но в связи с тем, что шофер прятал их под декоративными панелями машины, он был задержан.

У подозрительного грузовика были латвийские номера, а холодное оружие было найдено под декоративной панелью автомобиля в пластиковых мешках. В черных упаковках находились штыки.

Автомобиль незамедлительно направили на углубленную проверку, а водителя попросили задержаться, сообщает Degpunktā.

Оказалось, что для перевозки штыков от автомата Калашникова через границу необходимо специальное разрешение, поэтому надолго водителя не задержали.

Он пояснил таможенникам, что вез предметы домой, чтобы добавить их в личную коллекцию, и надеялся на невнимательность пограничников. Водитель спрятал их, так как не знал, что такие вещи можно перевозить через границу.

Если у человека нет возможности поинтересоваться о разрешении на перевозку "опасных грузов" по телефону и в интернете, это можно сделать и на таможне, предоставив вещи пограничникам перед пересечением границы, отмечает передача.