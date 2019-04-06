Политолог: "Согласию" будет сложно сохранить свою позицию в латвийской политике

По его мнению, это крупное событие, так как речь идет о самом большом латвийском самоуправлении, кроме того, это скажется не только на Риге, но и на месте "Согласия" среди политических партий в целом.

Как указал Раевский, отстранение Ушакова, как и его возможное избрание в Европарламент, существенно повлияют на само "Согласие", потому что Ушаков является его лидером и самой известной фигурой.

По мнению политолога, если "Согласие" не сумеет найти столь же мощного лидера, который сможет заменить Ушакова, ему будет сложно сохранить свои позиции в латвийской политике.

Также серьезные изменения в раскладе сил предстоят в Рижской думе. По прогнозам политолога, на следующих выборах "Согласие" и "Честь служить Риге" не смогут собрать необходимое количество мандатов для создания коалиции с учетом снижения рейтингов "Согласия".

По словам Раевского, удержание своих позиций в Рижской думе и в Сейме для "Согласия" в дальнейшем будет сложной задачей.

Как сообщалось, в пятницу министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце издал распоряжение об отстранении Ушакова от должности мэра столицы. В распоряжении министра указан ряд допущенных Ушаковым нарушений как мэра и представителя держателя долей капитала муниципального предприятия общественного транспорта Rīgas satiksme.