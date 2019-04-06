Иябс: Явка избирателей на выборы в Европарламент не будет высокой

"Эти выборы будут довольно поляризованными, и нам кажется, что поляризация увеличивает участие. Так мы думали на прошлогодних выборах Сейма, но этого не произошло. Я допускаю, что на этот раз нет больших оснований думать, что на выборы придет огромное количество людей, но это, увы, тенденция по всей Европе", - сказал он.

Шансы "Для развития/За!" на выборах Иябс оценивает как хорошие, потому что в списках объединения есть "очень достойные люди".

"Ближайшие два месяца будут интересны тем, что мы попытаемся показать, что это наше дело. Больше не должно быть такого, как обычно было на выборах Европарламента, когда выдвигают какого-то известного человека, все рады и бросают в урну избирательные бюллетени. Должны быть обмен идеями и дискуссия о прежней жизни Латвии в ЕС и о том, как должен выглядеть ЕС", - сказал политолог.

На вопрос о том, видит ли он риски вмешательства в выборы России, Иябс ответил, что попытки России вмешаться в сам процесс голосования можно вполне контролировать, поскольку избирательные комиссии стран ЕС к этому в основном готовы.