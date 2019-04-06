Иябс: Явка избирателей на выборы в Европарламент не будет высокой

Хотя предстоящие выборы в Европарламент будут довольно поляризованными, а поляризация увеличивает участие, в целом активность избирателей может быть невысокой, сказал в интервью агентству LETA политолог Ивар Иябс, который баллотируется на выборах под первым номером от объединения партий "Для развития/За!".
"Эти выборы будут довольно поляризованными, и нам кажется, что поляризация увеличивает участие. Так мы думали на прошлогодних выборах Сейма, но этого не произошло. Я допускаю, что на этот раз нет больших оснований думать, что на выборы придет огромное количество людей, но это, увы, тенденция по всей Европе", - сказал он.
Шансы "Для развития/За!" на выборах Иябс оценивает как хорошие, потому что в списках объединения есть "очень достойные люди".
"Ближайшие два месяца будут интересны тем, что мы попытаемся показать, что это наше дело. Больше не должно быть такого, как обычно было на выборах Европарламента, когда выдвигают какого-то известного человека, все рады и бросают в урну избирательные бюллетени. Должны быть обмен идеями и дискуссия о прежней жизни Латвии в ЕС и о том, как должен выглядеть ЕС", - сказал политолог.
На вопрос о том, видит ли он риски вмешательства в выборы России, Иябс ответил, что попытки России вмешаться в сам процесс голосования можно вполне контролировать, поскольку избирательные комиссии стран ЕС к этому в основном готовы.
"Другое дело, что Россия тайно и открыто поддерживает целый ряд партий евроскептиков. Ни для кого не было секретом, что Россия, например, довольно открыто поддерживала партию Марин Ле Пен. Такие вещи будут, но что касается вмешательства в голосование, то хотелось бы думать, что спецслужбы стран ЕС работают, чтобы его предотвратить. Россия попытается направить общественное мнение в желательном для себя русле везде. Информационное влияние России сильно не только в странах Балтии, но и в "старой" Европе", - сказал Иябс.