В усадьбе Хаманя в Риге планируется создать коворкинг

В усадьбе Хаманя на улице Слокас, 41a в Риге в будущем планируется создать помещения для коворкинга, сообщила агентству LETA исполнительный директор компании переводов и локализации "Ad Verbum" Зелма Диана Видиня.
"Пока усадьба еще не является нашей собственностью, мы только выиграли аукцион, поэтому рано говорить о планируемых затратах, инвестициях и сроках. Могу только сказать, что в помещениях усадьбы планируется создать коворкинг", - сказала Видиня.
Обследование здания показало, что после пожара от него осталось не так много, но компания будет восстанавливать его в историческом облике.
Усадьба была продана "Ad Verbum", которая была единственным участником аукциона, за 83 756 евро.
Усадьба построена в 1886 году и является образцом позднего классицизма и неоклассицизма. Общая площадь зданий составляет 405,5 кв. м, прилегающей земли - 2074 кв. м.
Оборот "Ad Verbum" в прошлом году составил 1,8 млн евро, прибыль - 36 108 евро, свидетельствуют данные "Firmas.lv".