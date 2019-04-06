Сб, 6.04.2019
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В усадьбе Хаманя в Риге планируется создать коворкинг

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Сгоревшая усадьба Хаманя

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В усадьбе Хаманя на улице Слокас, 41a в Риге в будущем планируется создать помещения для коворкинга, сообщила агентству LETA исполнительный директор компании переводов и локализации "Ad Verbum" Зелма Диана Видиня.

"Пока усадьба еще не является нашей собственностью, мы только выиграли аукцион, поэтому рано говорить о планируемых затратах, инвестициях и сроках. Могу только сказать, что в помещениях усадьбы планируется создать коворкинг", - сказала Видиня.

Обследование здания показало, что после пожара от него осталось не так много, но компания будет восстанавливать его в историческом облике.

Усадьба была продана "Ad Verbum", которая была единственным участником аукциона, за 83 756 евро.

Усадьба построена в 1886 году и является образцом позднего классицизма и неоклассицизма. Общая площадь зданий составляет 405,5 кв. м, прилегающей земли - 2074 кв. м.

Оборот "Ad Verbum" в прошлом году составил 1,8 млн евро, прибыль - 36 108 евро, свидетельствуют данные "Firmas.lv".

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