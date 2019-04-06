В Грузии будут штрафовать за использование пластиковых пакетов

Грузия начала запрещать использование одноразовых пластиковых пакетов постепенно с 1 октября прошлого года, когда в стране запретили производство целлофана плотнее 15 микрон.

В этом году Грузия сделала еще один шаг вперед и запретила пакеты любой плотности и размера.

Вместо них потребителям предложены пакеты из биологически безвредного материала, который со временем разлагается сам и наносит меньший вред окружающей среде.

Тем, кто не будет соблюдать запрет на использование целлофановых пакетов, сначала сделают предупреждение. Если нарушения будут констатированы повторно, то будет применен штраф - 500 лари или 166 евро или 100 лари - 332 евро.