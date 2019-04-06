"А где грудь?": В Сети обсуждается новое фото телезвезды Регины Тодоренко

Недавно Регина Тодоренко опубликовала в Instagram серию новых фотографий с последнего отпуска. Поклонники моментально бросились обсуждать фигуру звезды в комментариях.
Звезда решила поделиться с подписчиками своими мыслями, а также рассказать, чего ей не хватало во время беременности.
Регина отметила, паспорт ее сына начал заполняться штампами с трех месяцев. Первой страной были ОАЭ.
Недоумение подписчиков вызвало отсутствие у ведущей на снимках бюста.
"Ого, а где грудь? как будто тело от другого человека", "Значит у вас не своя грудь?", "Так это старое фото", "Регина признавайтесь", - писали фолловеры.
Напомним, гостьей последнего эфира звезды стала певица Лолита.
#дубай Просто вспоминаю приятное время ) Только осознала , что паспорт моего сына начал заполняться штампами с 3х месяцев. Первая страна - ОАЭ 🇦🇪. Вы любите путешествовать с детьми, или это всегда накладно и сложно? #регинатодоренко #пятницасрегиной #ReginaTodorenko #dubai Платье - @marie_by_marie
Сказать , что я скучаю по серфингу - ничего не сказать 😭😭😭 Я не стояла на серфе год, а ведь это спорт - моя отдушина, только здесь можно полностью соединиться со стихией ❤️❤️❤️ Мои любимые серфспоты - Бали и Лос Анджелес. Если надумаете лететь на Бали , советую обратиться в @surfmania_camp , там я впервые научилась покорять волны 🌊. Крутейшие инструктора и атмосфера!) люблю тебя , @nastia_bali , за то, что открыла для меня мир сёрфинга) Ловите волну) Кто на спорте и хочет попробовать посерфить? #регинатодоренко
#успех Вот так я танцую, когда вам нравятся выпуски #пятницаСРЕГИНОЙ @prtshow Ссылка в профиле Я сейчас много задумываюсь об этой вечной гонке за успехом: «Как стать лучше», «как заработать миллион», «как ничего не делать и быть лучше всех», «думай и богатей». Читая такие книги , я ведь и сама частенько подбадриваю себя и тешу иллюзиями , что все делаю Мега круто 😁💪🏻. Ключевое слово - #ДЕЛАЮ. Разочарование от всего прочитанного наступает в момент практики, когда понимаешь , что над собой ещё нужно много работать и каждый день учиться, чтоб достичь успеха. Порой даже обидно становилось от того, что в мотивационной книге ты представляешь себя человеком с супер силой , а на деле... Прочитав тонну этой мотивационной литературы, я сделала вывод, что можно пролистать миллион страниц с полным чувством уверенности в себе, но только настоящие стрессовые ситуации дают нам возможность расти , развивать скорость мысли, скорость принятия решений, закаляют характер и двигают вперёд! Напишите в комментах название книги , которая изменила вашу жизнь, если такая есть ) #регинатодоренко #регинапутешественница
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#отдыхСдетьми Была АбуДаби. Что могу сказать , город не видела 🙈, была только в ФеррариПарке , успела прокатиться на 3х горках, а там около 18 аттракционов 🙈😆Но пока с детьми только так) По другому я ещё не умею , но буду учиться. Кстати, кто читал «Французские дети не плюются едой»??? По словам автора Француженки очень самодостаточны и считают свою свободу ключевой составляющей их жизни, мало кто носится как наседка со своим ребёнком и сидит в декрете 3 года(Дай Бог, чтоб 3 месяца повозились), но я ни в коем случае не осуждаю , а даже наоборот меня привлекает стиль жизни парижских дам. Просто у меня возник в голове вопрос : КАААК??? КАААК ОНИ ЭТО ДЕЛАЮТ, совмещая материнство и работу без какого либо ущерба ? #регинатодоренко Купальник - @calzedonia