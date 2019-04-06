"Похоронили чужого мужчину!": дело о перепутанных трупах закрыто

Уголовный процесс завершен, так как преступного деяния совершено не было, пояснила она.

Процесс был начат в марте прошлого года.

Тогда Латвийское радио сообщило, что по не до конца выясненным причинам семья юрмальчан получила для похорон чужой труп и считала, что хоронит отца.

В конце марте женщина узнала от полицейских, что ее отец умер. 65-летнего мужчину с пробитой головой нашли на улицы. Чтобы выяснить причину смерти, умершего доставили в Центр экспертизы судебной медицины (VTMEC) в Риге.

"Похоронили в 11:00. В 14:52 мне сказали, что мы похоронили не моего отца", - указала Латвийскому радио женщина.

Она получила информацию от организаторов похорон, предприятия Sēru nams, которое об ошибке проинформировал VTMEC.

Сначала в произошедшем обвинили семью, которая не заметила, что хоронит чужого мужчину.

Женщина рассказала Латвийскому радио, что ей было тяжело смотреть на лицо умершего. Однако, когда священник читал молитву, она это сделала.

Она признала, что лицо показалось чужим, но она списала это на полученные отцом травмы и стресс.

Другие присутствующие на похоронах люди также сказали, что мужчина изменился, но никому и в голову не пришло, что в гробу лежит незнакомец.

Дочь умершего также рассказала, что вскоре ей позвонили и предложили ночью поменять тела.

"Позвонил кто-то из морга и сказал, будете ли вы согласны, если мы ночью вытащим его, а с утра придете и попрощаетесь. Переоденем в ту же одежду и положим в гроб", - рассказала женщина.

Она такое предложение отклонила. В таких случаях закон предусматривает выкапывать тело только с разрешения суда.

Латвийское радио сообщило, что сотрудники VTMEC хотели, чтобы женщина подписала разрешение выкопать тело.

Семья договорилась, что вторые похороны оплатит VTMEC, однако покрыть моральные страдания семьи центр отказался.

Представитель похоронного бюро Sēru nams, организовавшего первые похороны, Диана Чернова Латвийскому радио признала, что ситуация аморальна.

Позднее пояснения у VTMEC попросило Министерство здравоохранения.

Представитель министерства Ундина Шулца рассказала СМИ, что центр признал свою ошибку.

Решением суда похороненный мужчина был эксгумирован. Были проведены повторные экспертизы, чтобы выяснить личности умерших, их отдали семьям для похорон.

Министерство потребовало у центра провести улучшения, чтобы подобные случаи не повторялись.