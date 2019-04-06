"Шокирующе это видеть!": бывшая жена Ушакова опубликовала эмоциональное письмо

"Это пост для поддержки Нила Ушакова, моего бывшего мужа, друга, товарища и человека, которого я всегда буду любить и лелеять.

Шокирующе видеть то, что происходит в латвийской политике в последние годы. Особенно, если вы заметили уровень миграции, низкий уровень здравоохранения и образования в нашей стране. Всегда легче найти врагов, чтобы бороться, а не развиваться и улучшать вещи. Но этот пост не для того, чтобы обвинять кого-либо. Наоборот.

Я знаю Нила уже более 10 лет и могу сказать, что это уникальный человек с большим красивым сердцем. Он всегда готов помочь другим, и не только как мэр Риги. Я видела, как он помогал чужим людям, которых вообще не знает, так, как будто это его друзья и семья.

Нил всегда верил во все хорошее и то, что он делает во благо. Много раз я говорила ему, что люди могут даже не вспомнить о его тяжелой работе через некоторое время, но он всегда говорил мне, что ему все равно, будут люди помнить или нет, он просто хочет помочь.

Это нечестно, что под угрозой оказывается возможность Нила работать и помогать людям. Дело не во власти. Ему это не нужно. Это инструмент для помощи другим, это заставляло его двигаться от выборов к выборам с 2009 года. Отремонтированные школы, детские сады, парки, бесплатное питание для детей, транспорт для пенсионеров и учеников... список огромен.

Я очень надеюсь, что система правосудия в моей стране не полностью гнилая, и на суде будет вынесено правильное решение.