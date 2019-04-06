Левитс не пройдет? "Согласие" и СЗК готовят своего кандидата в президенты Латвии

Конкурента Левитса, имя которого тщательно скрывается, могут поддержать и измученные внутренним конфликтом депутаты фракции KPV LV.

На этой неделе поддержку Левитсы выразили Национальное объединение, Новая консервативная партия и "Для развития/За!", которая пообещала поддержку вопреки тому, что мнение совпадает не по всем вопросам.

"Новое Единство" пока что выразило Левитсу неофициальную поддержку, так как согласно с мнением, что коалиции нужен единый кандидат, и сейчас этот кандидат вырисовывается.

С учетом "Нового Единства" Эгилсу Левитсу в Сейме гарантированы 50 голосов, однако сомнения в том, будет ли он лучшим кандидатом, возникли в партии KPV LV. Хоть лидер партии Артус Кайминьш и поддержал кандидатуру Левитса, большинство членов фракции обижены на высказывания Левитса о KPV LV перед выборами.

Серьезную альтернативу Эгилсу Левитсу нашло "Согласие".

Ее представитель Валерий Агешин заявил "Новостям TV3", что сейчас ведутся интенсивные консультации о кандидате, которого выдвинет оппозиция или какая-то из оппозиционных партий. Агешин указал, что, возможно, этот человек знаток в своей сфере и должности, не связан с партиями и, без сомнения, является патриотом Латвии.

Таким образом он допускает, что данного кандидата может поддержать не только "Согласие" и СЗК, но и представители других партий.

То, что альтернатива у Левитса будет, подтвердил и лидер СЗК Арманд Краузе. Он добавил, что партия еще не приняла официального решения повторно не выдвигать на должность Раймонда Вейониса.