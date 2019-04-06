Левитс не пройдет? "Согласие" и СЗК готовят своего кандидата в президенты Латвии

Партия KPV LV не спешит выражать поддержку кандидатуре Эгилса Левитса на должность президента Латвии и оценит альтернативные кандидатуры, сообщают "Новости TV3". Поддержку Левитсу уже выразили три коалиционные партии, однако его шансы под угрозой, так как оппозиция обещает альтернативную кандидатуру, которая будет сильна и не связана с партиями.
Конкурента Левитса, имя которого тщательно скрывается, могут поддержать и измученные внутренним конфликтом депутаты фракции KPV LV.
На этой неделе поддержку Левитсы выразили Национальное объединение, Новая консервативная партия и "Для развития/За!", которая пообещала поддержку вопреки тому, что мнение совпадает не по всем вопросам.
"Новое Единство" пока что выразило Левитсу неофициальную поддержку, так как согласно с мнением, что коалиции нужен единый кандидат, и сейчас этот кандидат вырисовывается.
С учетом "Нового Единства" Эгилсу Левитсу в Сейме гарантированы 50 голосов, однако сомнения в том, будет ли он лучшим кандидатом, возникли в партии KPV LV. Хоть лидер партии Артус Кайминьш и поддержал кандидатуру Левитса, большинство членов фракции обижены на высказывания Левитса о KPV LV перед выборами.
Серьезную альтернативу Эгилсу Левитсу нашло "Согласие".
Ее представитель Валерий Агешин заявил "Новостям TV3", что сейчас ведутся интенсивные консультации о кандидате, которого выдвинет оппозиция или какая-то из оппозиционных партий. Агешин указал, что, возможно, этот человек знаток в своей сфере и должности, не связан с партиями и, без сомнения, является патриотом Латвии.
Таким образом он допускает, что данного кандидата может поддержать не только "Согласие" и СЗК, но и представители других партий.
То, что альтернатива у Левитса будет, подтвердил и лидер СЗК Арманд Краузе. Он добавил, что партия еще не приняла официального решения повторно не выдвигать на должность Раймонда Вейониса.
Тревогу по данному поводу не скрывают партнеры по коалиции, которые, однако, считают, что Левитс станет президентом и без поддержки KPV LV. Сам Левитс по-прежнему настаивает, что готов стать кандидатом на этот пост только тогда, когда поддержку ему выразят все коалиционные партии.