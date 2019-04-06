Жители Берлина вышли на улицы, протестуя против роста квартплаты

В Берлине и других городах Германии и Европы десятки тысяч человек в субботу, 6 апреля, приняли участие в акциях против растущей арендной платы за квартиры.
Десятки тысяч жителей Берлина, а также других городов Германии и Европы в субботу вышли на акции протеста против растущей арендной платы за квартиры.
По данным одного из организаторов мероприятия – Объединения против выселения и безумия квартплат – в Берлине в митинге приняли участие почти 35 тысяч человек, представляющих более 260 групп и организаций.
Полиция точное число демонстрантов не называет, говоря о "многих тысячах" людей.
Организаторы акции дали старт законодательной инициативе, предусматривающей отчуждение жилого фонда из собственности концернов – владельцев квартир. По предложениям активистов, концерны, имеющие в собственности более трех тысяч квартир, должны в добровольно-принудительном порядке продать их земельным властям. Перешедшие в муниципальную собственность жилые помещения, в свою очередь, предполагается сдавать по более низким ценам, пишет Deutsche Welle.
Для рассмотрения в Бундестаге инициативу должны за полгода подписать не менее 20 тысяч человек.
Такие же акции прошли в субботу в 18 немецких и 13 европейских городах.