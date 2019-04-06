Жители Берлина вышли на улицы, протестуя против роста квартплаты

Десятки тысяч жителей Берлина, а также других городов Германии и Европы в субботу вышли на акции протеста против растущей арендной платы за квартиры.

По данным одного из организаторов мероприятия – Объединения против выселения и безумия квартплат – в Берлине в митинге приняли участие почти 35 тысяч человек, представляющих более 260 групп и организаций.

Полиция точное число демонстрантов не называет, говоря о "многих тысячах" людей.

Организаторы акции дали старт законодательной инициативе, предусматривающей отчуждение жилого фонда из собственности концернов – владельцев квартир. По предложениям активистов, концерны, имеющие в собственности более трех тысяч квартир, должны в добровольно-принудительном порядке продать их земельным властям. Перешедшие в муниципальную собственность жилые помещения, в свою очередь, предполагается сдавать по более низким ценам, пишет Deutsche Welle.

Для рассмотрения в Бундестаге инициативу должны за полгода подписать не менее 20 тысяч человек.