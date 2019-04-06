Алена Остапенко рассталась с личным тренером: теперь работает только с мамой

"Сейчас меня все устраивает. Мама знает меня лучше всех и хочет для меня только лучшего. Она знает меня с рождения. Я считаю, что она может помочь мне больше других, потому что мне важно чувствовать себя с человеком комфортно, а с ней я так себя и чувствую", - цитирует спортсменку Sports.ru.

Также она рассказала о неудачном начале сезона: "У меня было травмировано левое запястье, из-за чего я не смогла провести нормальную предсезонку. Сейчас я стараюсь наверстать упущенное, снова набрать форму. Я люблю играть на грунте и чувствую себя гораздо лучше, увереннее, чем еще недавно. Но все равно я могу играть гораздо лучше.

Как только начинаешь слишком много думать, трудно перестать и трудно вернуть это чувство, когда тебе ничего не страшно. Потому сейчас я уже не тот игрок, которому было нечего терять: у меня есть рейтинг и титул "Большого шлема".

Иногда выходишь на матч, в котором ты фаворит, и понимаешь, что обязана выиграть. Но при этом твоя соперница тоже хорошо играет, и от этого на тебе еще больше давления. И ты хочешь сыграть как можно лучше, но в результате играешь плохо, потому что сама загнала себя в этот настрой, что проиграть нельзя. Теперь же я просто стараюсь выходить на корт без таких мыслей. Просто получить удовольствие от игры.