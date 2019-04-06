Видео: Ибрагимович приносит очередную победу своей команде в матче MLS

Шведский футболист Златан Ибрагимович в пятницу забил гол и отдал результативную передачу в матче Американской футбольной лиги (MLS).
Клуб Ибрагимовича "Galaxy" из Лос-Анджелеса на выезде со счетом 2:0 (0:0: обыграл ванкуверский "Whitecaps".
На 63-й минуте матча Ибрагимович результативно отпасовал Даниэлу Стересу, а на 71-1 минуте шведский футболист удвоил преимущество команды.
37-летний Ибрагимович в этом сезоне в чемпионате MLS в трех матчах забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.
"Galaxy" в этом сезоне в пяти матчах одержал четыре победы и потерпел одно поражение, после чего находится на втором месте в Западной конференции. На одно очко больше - у "Los Angeles".