Видео: Ибрагимович приносит очередную победу своей команде в матче MLS

37-летний Ибрагимович в этом сезоне в чемпионате MLS в трех матчах забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

"Galaxy" в этом сезоне в пяти матчах одержал четыре победы и потерпел одно поражение, после чего находится на втором месте в Западной конференции. На одно очко больше - у "Los Angeles".