Латвийские знаменитости блеснули на грандиозном свадебном шоу

Новинки свадебной и вечерней моды на подиуме в рамках грандиозного шоу представили не только профессиональные модели, но и известные в Латвии персоны - радиоведущая Pieci.lv, певица Марта Григале, певица Айя Витолиня, актриса Эвия Скулте, солистка "Radio trio" Габриэла Звайгзните, радиоведущая Pieci.lv Линда Самсонова, модератор прогноза погоды на LTV Рамона Салминя, телеведущая, представитель отдела культуры LTV Кристине Комаровска, модель и звезда Instagram Линда Раклинская, мама четырех детей Ивета Симсоне, актриса Иева Сеглиня и другие.