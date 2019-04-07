Латвийские знаменитости блеснули на грандиозном свадебном шоу
По-королевски шикарное шоу свадебных и вечерних нарядов состоялось накануне в Риге. Собравшаяся на него многочисленная публика получила возможность оценить новые весенне-летние коллекции латвийских и зарубежных дизайнеров, а также полюбоваться на латвийских звезд в образе невест.
Новинки свадебной и вечерней моды на подиуме в рамках грандиозного шоу представили не только профессиональные модели, но и известные в Латвии персоны - радиоведущая Pieci.lv, певица Марта Григале, певица Айя Витолиня, актриса Эвия Скулте, солистка "Radio trio" Габриэла Звайгзните, радиоведущая Pieci.lv Линда Самсонова, модератор прогноза погоды на LTV Рамона Салминя, телеведущая, представитель отдела культуры LTV Кристине Комаровска, модель и звезда Instagram Линда Раклинская, мама четырех детей Ивета Симсоне, актриса Иева Сеглиня и другие.
В шоу также приняла участие пара известных латвийских актеров - Иева Флоренце и Оскарс Виксне, которые привлекли особое внимание публики.
Кстати, они украсили обложку нового номера журнала LĪGAVĀM.
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