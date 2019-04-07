Звезда недели: Настоящий мужчина с корнями из Латвии - Дмитрий Нагиев

1. В начале 2000-х Нагиев стал символом скандального ток-шоу "Окна".

2. Он мечтал в детстве, что станет артистом или разведчиком.

3. Бабушку Нагиева звали Гертруде. Она имела латвийские и немецкие корни.

4. В юности занимался самбо и спортивной гимнастики. Получил звание чемпиона Советского Союза среди юниоров и стал мастером спорта по дзюдо.

Дмитрий Нагиев ФОТО: Itar_Tass/Scanpix

5. Как рассказывал сам Нагиев, во время службы в армии ему дважды ломали нос и несколько ребер.

6. Актер был женат на Алисе Шер (наст. имя - Алла Анатольевна Щелищева).31 августа 1989 года у супругов родился сын Кирилл. Но брак распался после 18 лет совместной жизни.

7. В своей книге про Нагиева Алиса сообщила, что в студенчестве у Нагиева был мимолетный роман с Ларисой Гузеевой.

Дмитрий Нагиев ФОТО: RIA Novosti/Scanpix

8. Актер старается держать свою личную жизнь в тайне.

9. Кроме известных и популярных сейчас сериалов "Кухня" и "Физрук" ранее были не менее популярные роли в сериале "Каменская" и "Убойная сила".

10. У Нагиева был паралич лицевого нерва. Когда съемки длятся долго, ему тяжело контролировать левый глаз, и он закрывается. Поэтому актер носит солнечные очки.