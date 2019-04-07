Минздрав: изменения в системе медицинского госстрахования будут приняты до Лиго

В настоящее время Минздрав вместе с Министерством благосостояния и Минфином разрабатывает изменения в законе о финансировании здравоохранения, чтобы отказаться от идеи двух корзин услуг, а также обеспечить, чтобы в финансировании здравоохранения участвовало как можно больше людей, в том числе работающих в так называемых альтернативных налоговых режимах.

По словам Мурмане-Умбрашко, на рассмотрение в правительство изменения в законе могут быть переданы уже в начале мая.

Как сообщалось, предложения министра здравоохранения Илзе Винькеле по изменениям системы страхования предусматривают создание единой корзины медицинских услуг. Для этого планируется на один процентный пункт увеличить взносы государственного социального страхования для альтернативных налоговых режимов - микропредприятий, получателей гонораров, самозанятых и плательщиков патентной платы.

По расчетам Минздрава, увеличение взносов на один процентный пункт даст бюджету здравоохранения около 6 млн евро.