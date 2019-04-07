В Бразилии паром врезался в мост, обрушив его часть

В субботу, 6 апреля, в Бразилии обрушилась часть моста через реку Можу (Moju) в штате Пара, сообщает ВВС.
Причиной обвала оказался паром, врезавшийся в 200-метровый столб посреди сооружения.
Очевидцы сообщили, что в реку вместе с обломками упали два автомобиля.
Точное количество пострадавших неизвестно, однако предварительно сообщалось о пяти спасенных.
Водолазы осматривают водоем, разыскивая еще вероятных потерпевших.
В штате в районе аварии местные власти объявили чрезвычайное положение.
По сообщениям местных СМИ, в рамках инспекции этого года было констатировано, что у опоры моста есть повреждения, однако проблему не посчитали настолько серьезной, чтобы закрывать мост до тех пор, пока он не будет починен.