Вс, 7.04.2019
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В Бразилии паром врезался в мост, обрушив его часть

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Разрушенный мост

ФОТО: Reuters/ScanPix

В субботу, 6 апреля, в Бразилии обрушилась часть моста через реку Можу (Moju) в штате Пара, сообщает ВВС.

Причиной обвала оказался паром, врезавшийся в 200-метровый столб посреди сооружения.

Очевидцы сообщили, что в реку вместе с обломками упали два автомобиля.

Точное количество пострадавших неизвестно, однако предварительно сообщалось о пяти спасенных.

Водолазы осматривают водоем, разыскивая еще вероятных потерпевших.

В штате в районе аварии местные власти объявили чрезвычайное положение.

По сообщениям местных СМИ, в рамках инспекции этого года было констатировано, что у опоры моста есть повреждения, однако проблему не посчитали настолько серьезной, чтобы закрывать мост до тех пор, пока он не будет починен. 

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