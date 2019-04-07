Вс, 7.04.2019
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"Стал уже сомневаться": Галкин рассказал про жизнь с Пугачевой

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Максим Галкин и Алла Пугачева

ФОТО: https://www.instagram.com/allapugachevafanclub/

Российский юморист и телеведущий Максим Галкин стал очередным гостем программы "Он и Она" на телеканале ТВЦ. В откровенной беседе шоумен признался, что в их семье всем руководит Алла Пугачева

Галкин признался, что звезда ему доверяет, но все равно проверяет его до сих пор. 

"Она, по-моему, меня до сих пор проверяет. Но доверяет. Я живу в полной уверенности, что к успеху пришел до того, как познакомился с Аллой. И этому есть объективные подтверждения. Но это не значит, что с ее приходом в мою жизнь у меня не повысились ставки", - сказал он. 

Максим Галкин и Алла Пугачева

ФОТО: скриншот видео с YouTube

Максим объяснил, что он не стремился к тому, чтобы быть "под кем-то", или от кого-то зависеть, тем более от Примадонны. 

"Я родился с таким ощущением полной самодостаточности, собственного величия, что представить себе в чем-то унижающем мое актерское самолюбие – "быть при Пугачевой" – мне даже в голову не приходило", - пояснил Галкин. 

Шоумен согласен, что где бы они ни появились Пугачева всегда на переднем плане. 

."Потому что Алла входит – и она царица этого пространства. Меня это устраивает. Что касается сцены, то величины, равной Пугачевой, пока что на просторах нашей сцены не родилось. Пугачева у нас одна", - сказал он.

Звездная чета никогда не ссорится. У них не бывает скандалов и разногласий. 

Максим Галкин и Алла Пугачева

ФОТО: Stanislav Krasilnikov/TASS

"Она, наверное, главная. Вот, стал уже сомневаться. С умной женщиной ведь не поймешь! Когда к нам приходят гости, Алла всегда сажает меня во главу стола и всегда подчеркивает, что я хозяин дома", – отметил Максим.

Ранее Челобанов назвал причину разрыва с Аллой Пугачевой.

 

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