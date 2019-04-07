"Стал уже сомневаться": Галкин рассказал про жизнь с Пугачевой

"Она, по-моему, меня до сих пор проверяет. Но доверяет. Я живу в полной уверенности, что к успеху пришел до того, как познакомился с Аллой. И этому есть объективные подтверждения. Но это не значит, что с ее приходом в мою жизнь у меня не повысились ставки", - сказал он.