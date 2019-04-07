Иябс: число евроскептиков в Европарламенте может увеличиться

Он отметил, что среди евроскептиков нет единства. "Есть сильные евроскептические партии, но они не образуют один сильный блок. Общее у этих партий то, что они против ЕС, Брюсселя и Еврокомиссии в лице ее действующего президента Жана-Клода Юнкера, но у них очень мало объединяющего", - сказал Иябс.

По его словам, в основе евроскептицизма - реальные проблемы, на которые даются неадекватные ответы, как это обычно принято у популистов. "Реальные проблемы - это, например, последствия миграционного кризиса, в том числе в Балтии. История о том, что в связи с миграционным кризисом могут возникнуть какие-то большие проблемы, очень многим кажется привлекательной, поскольку она политически подогревается, ею пугают.

Вторая вещь - социальное неравенство. Латвия, когда речь идет об экономическом кризисе, упоминается как большая история успеха, так как страна вернулась к какому-то росту, но мы забываем, что потеряли десятую часть жителей. Есть страны, которые отнеслись к кризису осторожнее, поэтому в Испании и странах Средиземноморья по-прежнему огромная безработица.

Люди, которые исторически работали и привыкли к социальной защите, в один миг теряют почву под ногами. Они тоже становятся популистски и агрессивно настроены против сытой элиты", - говорит политолог.

Также, по его словам, настроениям евроскептицизма очень помогает Россия. "Не будем наивны, "Russia Today" вещает не только в нашем регионе, а в основном в Западной Европе. У нас не должно быть никаких иллюзий относительно того, что отношения с Россией могут как-то резко улучшиться. Россия очень интенсивно работает и не скрывает, что ЕС для нее препятствие, мешающее нормально сотрудничать с Германией и Францией", - сказал Иябс.

Он подчеркнул, что нужно постепенно работать над общим пониманием важных вопросов, и это четко видно именно в контексте отношений с Россией. "Страны понимают, что это их общие интересы - застраховаться от известных рисков и выступать за свои основополагающие ценности. То, что каждый тянет одеяло на себя, ясно. Для того мы там и находимся, чтобы не позволить стянуть одеяло полностью в одном направлении. Мы должны выступать за общее и убеждать, а не жаловаться на то, что нас обижают и не слушают.