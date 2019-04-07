Вс, 7.04.2019
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В Эстонии при пожаре прошлогодней травы заживо сгорела женщина

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ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Врачи не смогли спасти жизнь пожилой женщины, тяжело пострадавшей в субботу в результате ландшафтного пожара в Выруском уезде в Эстонии. Несмотря на все усилия медиков, пострадавшая скончалась от полученных ожогов.

Об этом BNS сообщила в воскресенье пресс-служба спасательного департамента.

Вызов к месту происшествия близ деревни Касаритса Выруского уезда поступил спасателям в 16.19. Как выяснилось, в результате возгорания сухой травы огонь перекинулся на подсобные постройки.  Огонь охватил около одного гектара сухой травы и подлеска, пламя уничтожило один сарай и подвальное помешение.

Пожар удалось ликвидировать к 18.25. В результате происшествия пострадала местная жительница — пожилая женщина, страдавшая нарушениями в опорно-двигательном аппарате, которая для ходьбы использовала рамку-«ходунки». Она получила ожоги большей части тела, на ней частично обгорела одежда.

«Скорая помощь» доставила пострадавшую в клинику Тартуского университета, где она вечером в субботу скончалась.

Причины пожара выяснит следствие.

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