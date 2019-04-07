В Эстонии при пожаре прошлогодней травы заживо сгорела женщина

Вызов к месту происшествия близ деревни Касаритса Выруского уезда поступил спасателям в 16.19. Как выяснилось, в результате возгорания сухой травы огонь перекинулся на подсобные постройки. Огонь охватил около одного гектара сухой травы и подлеска, пламя уничтожило один сарай и подвальное помешение.