В Эстонии при пожаре прошлогодней травы заживо сгорела женщина

Врачи не смогли спасти жизнь пожилой женщины, тяжело пострадавшей в субботу в результате ландшафтного пожара в Выруском уезде в Эстонии. Несмотря на все усилия медиков, пострадавшая скончалась от полученных ожогов.
Об этом BNS сообщила в воскресенье пресс-служба спасательного департамента.
Вызов к месту происшествия близ деревни Касаритса Выруского уезда поступил спасателям в 16.19. Как выяснилось, в результате возгорания сухой травы огонь перекинулся на подсобные постройки. Огонь охватил около одного гектара сухой травы и подлеска, пламя уничтожило один сарай и подвальное помешение.
Пожар удалось ликвидировать к 18.25. В результате происшествия пострадала местная жительница — пожилая женщина, страдавшая нарушениями в опорно-двигательном аппарате, которая для ходьбы использовала рамку-«ходунки». Она получила ожоги большей части тела, на ней частично обгорела одежда.
«Скорая помощь» доставила пострадавшую в клинику Тартуского университета, где она вечером в субботу скончалась.
Причины пожара выяснит следствие.