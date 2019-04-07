Болельщики не сдержали эмоций, увидев обвиняемого в изнасиловании Порзиньгиса

Эмоциональные крики и возгласы людей, конечно, не остались незамеченными латвийским баскетболистом.

"Кристап, мы тебя любим!" - кричали болельщики. Смотрите, как это было!

Напомним, что 23-летний Порзиньгис обвиняется в изнасиловании, которое произошло в феврале 2018 года. Представители латвийского баскетболиста все обвинения отрицают и подозревают пострадавшую девушку в вымогательстве денег.

Исполнительный директор профсоюза игроков НБА Мишель Робертс выразила слова поддержки в адрес Кристапа Порзиньгиса.

"Мы слышали об этих обвинениях уже какое-то время назад. Оценив заявления стороны обвинения и учитывая информацию, которая есть в нашем распоряжении, мы на стороне Кристапа", - заявила Робертс.

Первым ЧП написало издание The New York Post, которое ранее неоднократно писало неодназначные статьи о Порзиньгисе.

Как сообщает газета, Порзиньгис изнасиловал девушку 7 февраля 2018 года вскоре после матча с "Милуоки", в котором он повредил переднюю крестообразную связку.

Вернувшись после игры в свою квартиру, он пригласил к себе свою соседку, а затем совершил акт изнасилования. Полиция города Нью-Йорк начала расследование в отношении баскетболиста.

Женщина о случившемся не сообщала больше года, так как Порзиньгис не заплатил ранее оговорённую сумму о молчании (68 000 долларов).