Меган Маркл отказалась от королевских акушеров «в костюмах»

Как пишет Daily Mail герцогиня не хочет, чтобы ее ребенка принимали «мужчины в костюмах».
В материале утверждается, что Меган Маркл назначила свою команду врачей во главе с женщиной.
«Это несколько удивительно. Эти люди лучшие из лучших, и их роль будет очень ограничена при рождении ребенка, если все пойдет по плану», — рассказал источник таблоиду.
Уточняется, что королевские доктора смогут вмешаться в процесс только в экстренном случае.
Напомним, Маркл должна родить со дня на день.
Напомним, недавно Гарри и Меган завели свой аккаунт в Instagram.
Аккаунт принца Гарри и Меган Маркл появился в Сети 2 апреля, и в первом посте пара опубликовала девять фотографий и обращение к поклонникам:
"Добро пожаловать на нашу официальную страницу в Instagram. Мы с нетерпением ждем возможности рассказать вам о нашей работе, о том, что мы поддерживаем, поделиться важными объявлениями (...)
Благодарим за вашу поддержку и приветствуем в @sussexroyal. Гарри и Меган".