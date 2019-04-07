Меган Маркл отказалась от королевских акушеров «в костюмах»

Как пишет Daily Mail герцогиня не хочет, чтобы ее ребенка принимали «мужчины в костюмах».

В материале утверждается, что Меган Маркл назначила свою команду врачей во главе с женщиной.

«Это несколько удивительно. Эти люди лучшие из лучших, и их роль будет очень ограничена при рождении ребенка, если все пойдет по плану», — рассказал источник таблоиду.

Уточняется, что королевские доктора смогут вмешаться в процесс только в экстренном случае.

Напомним, Маркл должна родить со дня на день.

Напомним, недавно Гарри и Меган завели свой аккаунт в Instagram.

Аккаунт принца Гарри и Меган Маркл появился в Сети 2 апреля, и в первом посте пара опубликовала девять фотографий и обращение к поклонникам:

"Добро пожаловать на нашу официальную страницу в Instagram. Мы с нетерпением ждем возможности рассказать вам о нашей работе, о том, что мы поддерживаем, поделиться важными объявлениями (...)