Вс, 7.04.2019
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Меган Маркл отказалась от королевских акушеров «в костюмах»

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ФОТО: AFP/AP/EPA/Reuters/Scanpix

Герцогиня Сассекская Меган Маркл нарушила еще одну традицию и отказалась от королевских акушеров.

Как пишет Daily Mail герцогиня не хочет, чтобы ее ребенка принимали «мужчины в костюмах».

В материале утверждается, что Меган Маркл назначила свою команду врачей во главе с женщиной.

«Это несколько удивительно. Эти люди лучшие из лучших, и их роль будет очень ограничена при рождении ребенка, если все пойдет по плану», — рассказал источник таблоиду.

Уточняется, что королевские доктора смогут вмешаться в процесс только в экстренном случае.

Напомним, Маркл должна родить со дня на день.

Напомним, недавно Гарри и Меган завели свой аккаунт в Instagram.

Аккаунт принца Гарри и Меган Маркл появился в Сети 2 апреля, и в первом посте пара опубликовала девять фотографий и обращение к поклонникам:

"Добро пожаловать на нашу официальную страницу в Instagram. Мы с нетерпением ждем возможности рассказать вам о нашей работе, о том, что мы поддерживаем, поделиться важными объявлениями (...)

Благодарим за вашу поддержку и приветствуем в @sussexroyal. Гарри и Меган".

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