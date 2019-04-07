Пн, 8.04.2019
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  • В Риге показали новинки свадебной и вечерней моды, или 150 платьев, от которых можно сойти с ума...

В Риге показали новинки свадебной и вечерней моды, или 150 платьев, от которых можно сойти с ума...
Это должны видеть не только невесты...

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ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Как уже сообщал Русский TVNET, в Риге на днях состоялось по-королевски шикарное шоу свадебных и вечерних нарядов. Собравшаяся на него многочисленная публика получила возможность полюбоваться на латвийских звезд в образе невест и, конечно, оценить новые весенне-летние коллекции латвийских и зарубежных дизайнеров.

Всего в рамках грандиозного шоу на подуме было представлено более 150 свадебных и вечерних платьев - новинок сезона. Смотрите фото - любуйтесь и ловите тренды!

Amoralle
 

Dolce Cuore
 

Bride to be
 


 

Baronessa-Demi Couture
 

Inga Ezergale design
 

Hand Made by Evita Vilde
 

6. Septembris
 

 Amelia un SILDARE jewelry
 

Coo Culte
 

Silė Raimonda
 

Ivory Salonas
 

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