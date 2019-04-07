В Риге показали новинки свадебной и вечерней моды, или 150 платьев, от которых можно сойти с ума...
Как уже сообщал Русский TVNET, в Риге на днях состоялось по-королевски шикарное шоу свадебных и вечерних нарядов. Собравшаяся на него многочисленная публика получила возможность полюбоваться на латвийских звезд в образе невест и, конечно, оценить новые весенне-летние коллекции латвийских и зарубежных дизайнеров.
Всего в рамках грандиозного шоу на подуме было представлено более 150 свадебных и вечерних платьев - новинок сезона. Смотрите фото - любуйтесь и ловите тренды!
Amoralle
Dolce Cuore
Bride to be
Baronessa-Demi Couture
Inga Ezergale design
Hand Made by Evita Vilde
6. Septembris
Amelia un SILDARE jewelry
Coo Culte
Silė Raimonda
Ivory Salonas