В Риге показали новинки свадебной и вечерней моды, или 150 платьев, от которых можно сойти с ума...

Как уже сообщал Русский TVNET, в Риге на днях состоялось по-королевски шикарное шоу свадебных и вечерних нарядов. Собравшаяся на него многочисленная публика получила возможность полюбоваться на латвийских звезд в образе невест и, конечно, оценить новые весенне-летние коллекции латвийских и зарубежных дизайнеров.