Пн, 8.04.2019
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Солнечные выходные в Instagram-аккаунтах звезд

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Ольга Бузова

ФОТО: instagram.com/buzova86

Еженедельно Русский TVNET рассказывает своим читателям как самые популярные представители шоу-бизнеса провели свои выходные. Кто из них отправился на отдых, кто получил призы и награды, а кому пришлось работать на гастролях. 

Сюзанна Варнина
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Make up by @kryginastudio @polinavazhenina ,hair by @den_vard 🍡

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Ольга Бузова

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Спасибо за шикарный вечер, который для нас устроил телеканал @zharatv 💫💫💫 Ведущие премии создавали душевную и тёплую атмосферу @maxgalkinru @reginatodorenko ❤️ Спасибо зрителям за тёплый приём и ваши аплодисменты 🙏🏻 И, конечно же, поздравляю всех с наградами 🏆 Дальше - больше 🚀 @eminofficial @gvleps отдельное спасибо вам ♥️ А я мчу уже в Питер на спектакль «Мужчина нарасхват» 😻 До встречи родной город 💋

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on

Ани Лорак

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🤟Have a good day!

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Глюкоза

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Максим Галкин

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я дома. Родственники приехали.

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Филипп Киркоров

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Филипп Киркоров (@fkirkorov) on

Сергей Лазарев

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sergey Lazarev (@lazarevsergey) on

Кристина Орбакайте

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) on

Светлана Лобода

Регина Тодоренко

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by regina todorenko (@reginatodorenko) on

Анастасия Самбурская

Ксения Собчак

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Татьяна Брухунова

Константин Богомолов

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Анастасия Волочкова и Андрей Малахов

Валерия

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ольга Серябкина

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Настя Каменских

Анна Плетнева

Анна Седокова

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