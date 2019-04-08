Солнечные выходные в Instagram-аккаунтах звезд

Еженедельно Русский TVNET рассказывает своим читателям как самые популярные представители шоу-бизнеса провели свои выходные. Кто из них отправился на отдых, кто получил призы и награды, а кому пришлось работать на гастролях.
Сюзанна Варнина
Ольга Бузова
Спасибо за шикарный вечер, который для нас устроил телеканал @zharatv 💫💫💫 Ведущие премии создавали душевную и тёплую атмосферу @maxgalkinru @reginatodorenko ❤️ Спасибо зрителям за тёплый приём и ваши аплодисменты 🙏🏻 И, конечно же, поздравляю всех с наградами 🏆 Дальше - больше 🚀 @eminofficial @gvleps отдельное спасибо вам ♥️ А я мчу уже в Питер на спектакль «Мужчина нарасхват» 😻 До встречи родной город 💋
Ани Лорак
Глюкоза
Максим Галкин
Филипп Киркоров
Сергей Лазарев
Кристина Орбакайте
Светлана Лобода
Вот и подошел к концу наш весенний европейский тур. Тысячные залы заполненные шумными и энергичными людьми 😚🙏 это ли не то, о чем мы мечтали .... спасибо вам за полученный кайф❤️ пора домой! Впереди грядут большие дела😂 Готовы вас радовать скоро🤞 п.с. Куда мы едем дальше???🤣
Регина Тодоренко
Анастасия Самбурская
Ксения Собчак
Татьяна Брухунова
Константин Богомолов
Анастасия Волочкова и Андрей Малахов
Валерия
Ольга Серябкина
Настя Каменских
Анна Плетнева
Анна Седокова