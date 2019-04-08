Кубок Гагарина: СКА сравнял счёт в серии. Всё решится в Москве
7 апреля состоялся шестой финальный матч серии плей-офф Западной конференции, в котором питерский СКА одолел московский ЦСКА со счётом 3:2.
В первом периоде хозяева вышли вперёд благодаря голу Наиля Якупова, а во втором периоде нападающий СКА оформил дубль и удвоил преимущество питерцев.
Хоккеисты ЦСКА не растерялись и до перерыва сумели забросить две шайбы, сравняв счёт в матче. Авторами голов стал Мэт Робинсон, который также оформил дубль.
В заключительно периоде СКА удалось выйти вперёд стараниями Никиты Гусева. Счёт 3:2 сохранился до финальной сирены.
Таким образом, счёт в серии стал равным - 3:3. Седьмой и решающий матч состоится 9 апреля в Москве.
Расписание финальных матчей конференций:
- 08.04 Салават Юлаев - Авангард
- 09.04 ЦСКА - СКА