Пн, 8.04.2019
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Кубок Гагарина: СКА сравнял счёт в серии. Всё решится в Москве
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СКА

ФОТО: Alexei Danichev/Sputnik/Scanpix

7 апреля состоялся шестой финальный матч серии плей-офф Западной конференции, в котором питерский СКА одолел московский ЦСКА со счётом 3:2.

В первом периоде хозяева вышли вперёд благодаря голу Наиля Якупова, а во втором периоде нападающий СКА оформил дубль и удвоил преимущество питерцев.

Хоккеисты ЦСКА не растерялись и до перерыва сумели забросить две шайбы, сравняв счёт в матче. Авторами голов стал Мэт Робинсон, который также оформил дубль.

В заключительно периоде СКА удалось выйти вперёд стараниями Никиты Гусева. Счёт 3:2 сохранился до финальной сирены.

Таким образом, счёт в серии стал равным - 3:3. Седьмой и решающий матч состоится 9 апреля в Москве.

Расписание финальных матчей конференций:

  • 08.04 Салават Юлаев - Авангард
  • 09.04 ЦСКА - СКА

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