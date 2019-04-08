Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 8 по 14 апреля 2019 года

В апреле будет много различных глобальных и локальных изменений, не зависящих от нас с вами. Это значит, что необходимо настроить себя на позитивную волну. В хорошем расположении духа будет проще переживать неприятности и радостнее принимать позитивные изменения в жизни.

Овен

Овнам желательно избегать публичных ссор и не выносить сор из избы. Конфликтные ситуации на этой неделе могут быть чрезвычайно опасными. Лучше избегать их любыми способами.

С близкими достаточно быстро можно достичь взаимовыгодного соглашения, а вот с коллегами или с незнакомыми людьми придется запастись терпением.

Исполнить желания и настроиться на успех Овнам поможет сила самовнушения. Нужно почаще говорить себе, что все идет как надо, что удача рядом. Вселенная услышит это и не сможет отказать в помощи тем, кто действительно верит в постоянное присутствие фортуны.

Даже в психологическом плане уверенность дарует человеку много преимуществ над остальными.

Телец

У Тельцов начинается период, когда лучше почаще слушать голос сердца. Людям этого знака удастся достичь больших высот в делах и в любви - нужно лишь захотеть этого по-настоящему.

Помимо шестого чувства не стоит забывать еще и о здравом смысле - без него не удастся достичь гармонии.

Пришло время меняться изнутри, делать над собой какие-то усилия. Можно менять также и обстановку вокруг себя. Речь идет о ремонте, переезде, путешествии или командировке.

Влияние космоса на Тельцов будет невероятно мощным и созидательным, поэтому практически любые новые начинания окажутся полезными. Главное - не забывать творить добро и помогать людям.

Близнецы

Близнецам потребуется созидательное мышление. Не нужно сомневаться в себе или других. Звезды хотят, чтобы люди этого знака Зодиака стали для всех примером, чтобы помогли кому-нибудь обрести счастье.

Близнецы будут похожи на талисман удачи, ведь они помогут друзьям и коллегам обрести мотивацию, энтузиазм. Это будет очень хорошее время для поиска любви.

При этом Близнецам следует избегать проявления импульсивности. Все решения должны быть взвешенными, иначе может наступить хаос и неразбериха.

Также стоит почаще обращать внимание на мелочи. В них будет заключаться тайный смысл всего происходящего. А вот слухам лучше не верить - недоброжелатели будут пытаться дезинформировать Близнецов, насолить им таким образом.

Рак

Ракам необходимо проявлять ответственность и быть самодостаточными. Звезды сделают так, что чужая помощь и советы только усложнят ситуацию, принесут новые неурядицы. Лекарством от бед будут самостоятельность и вера в себя. Коллективной работой лучше по возможности не заниматься.

В конце недели, ближе к 13 апреля, Раков может настичь наплыв ревности и зависти. Это очень мощные чувства, которые не рождаются на пустом месте, так что не нужно давать себе повод их испытывать.