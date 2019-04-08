Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 8 по 14 апреля 2019 года
Василиса Володина, популярная российская телеведущая и астропсихолог, рассказала о том, как звезды будут влиять на жизнь представителей всех знаков Зодиака в ближайшие 7 дней. Следуя советам эксперта, вы сможете привлечь в свою жизнь больше благоприятных событий.
В апреле будет много различных глобальных и локальных изменений, не зависящих от нас с вами. Это значит, что необходимо настроить себя на позитивную волну. В хорошем расположении духа будет проще переживать неприятности и радостнее принимать позитивные изменения в жизни.
Овен
Овнам желательно избегать публичных ссор и не выносить сор из избы. Конфликтные ситуации на этой неделе могут быть чрезвычайно опасными. Лучше избегать их любыми способами.
С близкими достаточно быстро можно достичь взаимовыгодного соглашения, а вот с коллегами или с незнакомыми людьми придется запастись терпением.
Исполнить желания и настроиться на успех Овнам поможет сила самовнушения. Нужно почаще говорить себе, что все идет как надо, что удача рядом. Вселенная услышит это и не сможет отказать в помощи тем, кто действительно верит в постоянное присутствие фортуны.
Даже в психологическом плане уверенность дарует человеку много преимуществ над остальными.
Телец
У Тельцов начинается период, когда лучше почаще слушать голос сердца. Людям этого знака удастся достичь больших высот в делах и в любви - нужно лишь захотеть этого по-настоящему.
Помимо шестого чувства не стоит забывать еще и о здравом смысле - без него не удастся достичь гармонии.
Пришло время меняться изнутри, делать над собой какие-то усилия. Можно менять также и обстановку вокруг себя. Речь идет о ремонте, переезде, путешествии или командировке.
Влияние космоса на Тельцов будет невероятно мощным и созидательным, поэтому практически любые новые начинания окажутся полезными. Главное - не забывать творить добро и помогать людям.
Близнецы
Близнецам потребуется созидательное мышление. Не нужно сомневаться в себе или других. Звезды хотят, чтобы люди этого знака Зодиака стали для всех примером, чтобы помогли кому-нибудь обрести счастье.
Близнецы будут похожи на талисман удачи, ведь они помогут друзьям и коллегам обрести мотивацию, энтузиазм. Это будет очень хорошее время для поиска любви.
При этом Близнецам следует избегать проявления импульсивности. Все решения должны быть взвешенными, иначе может наступить хаос и неразбериха.
Также стоит почаще обращать внимание на мелочи. В них будет заключаться тайный смысл всего происходящего. А вот слухам лучше не верить - недоброжелатели будут пытаться дезинформировать Близнецов, насолить им таким образом.
Рак
Ракам необходимо проявлять ответственность и быть самодостаточными. Звезды сделают так, что чужая помощь и советы только усложнят ситуацию, принесут новые неурядицы. Лекарством от бед будут самостоятельность и вера в себя. Коллективной работой лучше по возможности не заниматься.
В конце недели, ближе к 13 апреля, Раков может настичь наплыв ревности и зависти. Это очень мощные чувства, которые не рождаются на пустом месте, так что не нужно давать себе повод их испытывать.
На горизонте могут возникнуть новые раздражители, новые проблемы, но в такие минуты лучше не бежать прочь с поля боя - нужно стоять до последнего.
Такая тактика даст Ракам возможность стать успешнее.
Лев
Грядущая неделя для Львов может оказаться очень стрессовой и наполненной негативом. В делах и в любви им стоит сохранять последовательность действий, не торопить события.
Также звезды предостерегают представителей этого знака от мести - не стоит ставить палки в колеса другим. Сохранить стабильность в отношениях поможет искренность. А еще -
не стоит никого обманывать в бизнесе и на работе. В любом новом деле полезной будет решительность. Если чего-то очень сильно захочется, лучше не отступать.
Нейтрализовав сомнения, Львам удастся избежать больших проблем.
Дева
Девам стоит следовать правилам успешных людей. Это поможет привязать к себе удачу в будущем. Вообще вся эта неделя будет направлена на то, чтобы сделать лучше следующие несколько месяцев.
Не стоит бояться принимать на себя удары судьбы, предпринимать ответственные шаги. Возможно, что на пути Дев встретятся непростые дилеммы. С ними разбираться необходимо в первую очередь. В конце недели, ближе к 12-13 апреля,
Дев может ожидать наплыв ностальгических воспоминаний. Не нужно жить прошлым сейчас, потому что звезды хотят видеть мысли Дев, связанные с завтрашним днем.
В некоторых делах потребуется хладнокровие, где-то придется ступить на путь войны, а где-то только примирением и дипломатией удастся удержать удачу рядом.
Весы
Весам не стоит делиться личными планами с окружающими. Звезды рекомендуют людям этого знака больше времени проводить в делах. Сейчас еще не время отдыхать и расслабляться. Даже на выходных лучше уйти с головой в домашние дела, сделать уборку, купить что-нибудь нужное для дома.
Поднять боевой дух помогут близкие люди, друзья и вторая половинка. На этой неделе возможны необратимые события, которые не будут зависеть от прошлого или настоящего Весов.
Таким образом Вселенная будет менять мир вокруг, и инструментом в ее руках будут выступать люди этого знака. Главное - не менять жизненные принципы и оставаться собой.
Также лишним не будет наличие запасного плана в любых делах.
Скорпион
На этой неделе звезды и планеты помогут Скорпионам запрограммировать себя на успех. Им лучше оставаться вовлеченными во все, что происходит вокруг. Нужно контролировать как можно большее количество событий в самых разных сферах и делать это без спешки, не впадая в крайности. Всему свое время.
В начале недели, 8 и 9 апреля, Скорпионов может захлестнуть ворох дурных мыслей, сомнений и негатива.
В эти дни лучше проявлять сдержанность, не реагируя на навязчивое мнение окружающих. Нужно постараться адаптироваться ко всему новому и не забыть о старых хлопотах.
Не стоит оставлять много дел на потом.
Стрелец
Злободневные проблемы - это отличный способ уйти от необратимых фатальных событий и спасти себя от фиаско. В рутине нет ничего плохого, особенно сейчас. Нужно заниматься привычными делами и благодарить Вселенную за спокойствие.
Стрельцам также стоит улучшить свое самочувствие и настроение, потому что на этой неделе энергия и силы будут тратиться гораздо быстрее обычного.
В работе и в отношениях полезной окажется самокритика. Причины проблем стоит искать сначала в себе, а уже потом - в окружающих. Возможно, что всему виной будет банальная неуверенность.
Козерог
Козерогам не стоит давать людям пустые обещания. В общении с коллегами, незнакомцами и близкими нужна максимальная честность. На этой неделе отмечается повышение харизмы Козерогов, поэтому не стоит бояться новых знакомств.
Произвести первое впечатление будет заметно проще, поэтому многим удастся найти любовь, новых друзей и заручиться поддержкой окружающих.
В эти семь дней Козерогов ожидают большие внутренние перемены, смена настроения. Период с 8 по 14 апреля отметится ростом удачи. Ближе к концу недели лучше умерить бунтарский дух, чтобы меньше нервничать и не заставлять это делать окружающих. Ключ к успеху - спокойствие.
Водолей
Водолеям стоит помнить о том, что порой необходимо прислушиваться к своей интуиции. Звезды и планеты обострят шестое чувство этих людей - они смогут более тонко ощущать мир вокруг себя, делать прогнозы на будущее. Интеллектуальные способности Водолеев существенно возрастут, улучшится память, сообразительность, скорость принятия решений.
Во многих ситуациях Водолеям придется показывать силу и независимость своего характера. Это поможет оставить позади своих недоброжелателей и соперников в бизнесе или в амурных делах.
На этой неделе можно смело заниматься собственным развитием, получением знаний и новых навыков. Не лишним станет также умение делиться этими знаниями с кем-то еще.
Рыбы
Рыбам нужно стараться привлекать в жизнь позитивные мысли. На позитивной энергии будет строиться абсолютно все. Она поможет избежать переживаний, которые всегда тормозят привлечение успеха. Это время идеально подходит для развития чего-то нового в себе.
Случайности в такие периоды не играют особой роли. Все позитивные и негативные преображения будут последствиями действий самих Рыб.
Основные перевороты и улучшения станут личной заслугой каждого представителя этого знака. Звезды хотят избавить Рыб от стереотипных мыслей и давления извне.
Не стоит спрашивать совета по каждому поводу - лучше проявить самодостаточность.
Большой плюс этой недели заключается в том, что худшие черты характера по знаку Зодиака не будут проявляться так сильно, как обычно. Василиса Володина и эксперты dailyhoro.ru желают каждому стать лучше и чуточку ответственнее и подойти к своей жизни с любовью и верой в себя.