Сыну Плющенко запретили выступать под песни "педофила" Майкла Джексона

Запрет касается выступлений в Европе и Азии. Это связано с недавно состоявшейся премьерой фильма "Покидая Неверленд", в котором музыканта обвиняют в педофилии. Фильм основан на воспоминаниях Уэйда Робсона и Джеймса Сэйфчака, которые заявили, что Джексон склонял их к сексу, а также использовал для развлечений.

В своём Instagram Рукдовская написала, что её шестилетний сын может катать программу в России, но в Европе и Азии "это делать нежелательно".