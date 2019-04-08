Сыну Плющенко запретили выступать под песни "педофила" Майкла Джексона

Сыну двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской запретили кататься под музыку легендарного поп-исполнителя Майкла Джексона.
Запрет касается выступлений в Европе и Азии. Это связано с недавно состоявшейся премьерой фильма "Покидая Неверленд", в котором музыканта обвиняют в педофилии. Фильм основан на воспоминаниях Уэйда Робсона и Джеймса Сэйфчака, которые заявили, что Джексон склонял их к сексу, а также использовал для развлечений.
В своём Instagram Рукдовская написала, что её шестилетний сын может катать программу в России, но в Европе и Азии "это делать нежелательно".
Все познаётся в сравнении... разница в катании -ровно год,спасибо @angelsofplushenko и тренеру Саши @amir_habi и хореографу @anastasya_2312 ! Разница -колоссальная ) ... В связи со скандальным фильме о Майкле Джексоне.... только в России разрешили катать Саше @gnomgnomych на соревнованиях эту программу, а на шоу за границей, пишут,что нежелательно , при чём не только Европа,,но и Азия , которая его так любила ..., но тем не менее.. Я не хочу верить в этот бред ..,мой муж катал одну из Олимпийских программ под Майкла , я очень надеюсь, что Майкла оправдают, фильм не смотрела.. в показания не верю, но тем не менее 15.04 2018 Саша катает на « Кубке Плющенко» - заключительный раз эту программу на соревнованиях! 💪🏻 ps Кто видел этот фильм ... неужели Вы верите этим людям,которые после смерти Легенды делают подобные заявления ?
"Я не хочу верить в этот бред, мой муж катал одну из Олимпийских программ под Майкла, я очень надеюсь, что Майкла оправдают, фильм не смотрела, в показания не верю. Кто видел этот фильм, неужели Вы верите этим людям, которые после смерти Легенды делают подобные заявления?", - написала Рудковская.