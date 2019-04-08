В Алуксне в результате аварии автоподъемника погибли двое мужчин

В пятницу, 5 апреля, в 20.34 в Алуксне двое мужчин по невыясненным пока причинам вне рабочего времени поднялись на подъемнике двухколесного прицепа, его выдвинутая стрела сломалась, и люлька подъемника опрокинулась.