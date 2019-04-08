Пн, 8.04.2019
Если долго смотреть на Луну, то можно стать идиотом. Так у нас в Средней Азии говорили, когда я там служил. Генерал Иволгин

В Алуксне в результате аварии автоподъемника погибли двое мужчин

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Иллюстративное фото

ФОТО: Ivars Soikāns/LETA

В Алуксне в результате аварии автоподъемника погибли двое мужчин, сообщила агентству LETA представитель Видземского регионального управления Госполиции Зане Васкане.

В пятницу, 5 апреля, в 20.34 в Алуксне двое мужчин по невыясненным пока причинам вне рабочего времени поднялись на подъемнике двухколесного прицепа, его выдвинутая стрела сломалась, и люлька подъемника опрокинулась.

На месте происшествия погибли мужчины 1992 и 1985 гг. рождения.

Полиция начала уголовный процесс, обстоятельства случившегося выясняются.

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