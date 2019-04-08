Пн, 8.04.2019
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Видео: Нападающий "ПСЖ" совершил "промах века"

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ФОТО: FRANCK FIFE/AFP/Scanpix

В матче 31-го тура чемпионата Франции по футболу "ПСЖ" принимал "Страсбур". Матч завершился вничью (2:2), а в случае победы "ПСЖ" досрочно гарантировал себе золотые медали первенства.

Для парижан всё началось очень хорошо - уже на 13-й минуте Эрик Чупо-Мотинг вывел хозяев вперёд. 

Гости отыгрались на 26-й минуте, а после этого футболисты "ПСЖ" упустили невероятный шанс, чтобы вновь выйти вперёд. Нкунку пробил по воротам, мяч летел в сетку, где его решил подправить Чупо-Мотинг, но вместо этого у форварда хозяев получилось что-то несуразное и он остановил мяч на линии ворот. Нарочно не придумаешь!

После этого отличились уже гости, а парижане смогли сравнять лишь в конце матча и им пришлось довольствоваться ничьей. 

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