Видео: Нападающий "ПСЖ" совершил "промах века"

Для парижан всё началось очень хорошо - уже на 13-й минуте Эрик Чупо-Мотинг вывел хозяев вперёд.

Гости отыгрались на 26-й минуте, а после этого футболисты "ПСЖ" упустили невероятный шанс, чтобы вновь выйти вперёд. Нкунку пробил по воротам, мяч летел в сетку, где его решил подправить Чупо-Мотинг, но вместо этого у форварда хозяев получилось что-то несуразное и он остановил мяч на линии ворот. Нарочно не придумаешь!