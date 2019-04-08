СГБ завела дело на человека, прославлявшего Брейвика и призывавшего уничтожать нацменьшинства

Служба государственной безопасности (СГБ) в конце прошлого года завела уголовное дело против гражданина Латвии, который в социальных сетях размещал ксенофобские записи против цыган и русских, а также прославлял норвежского экстремиста Андерса Беринга-Брейвика и армию нацистской Германии, свидетельствует отчёт СГБ за прошлый год.
В ноябре прошлого года СГБ начало уголовный процесс против гражданина Латвии за действия, направленные на разжигание национальной, этнической или расовой ненависти.
В конкретном случае человек размещал в своём профиле в соцсетях ксенофобские записи, направленные против жителей Латвии цыганской и русской народности, а также записи, прославлявшие Андерса Беринга-Брейвика.
Упомянутые записи содержали призыв к уничтожению определённых этнических групп.
По оценке СГБ, человек на протяжении длительного времени систематически распространял крайне радикальные идеи, таким образом, способствуя росту общей агрессии в интернет-среде.
Андерс Брейвик был приговорен к 21 году тюремного заключения после того, как организовал в Норвегии двойной теракт. 22 июля 2011 года он привел в действие мощное взрывное устройство, заложенное у одного из правительственных зданий в центре Осло, в результате чего погибли восемь человек и сотни получили ранения.
В тот же день он открыл огонь по людям, находившимся на острове Утёйа, убив 69 и ранив 66 человек. В основном это были подростки - участники ежегодного слета молодежного крыла социал-демократической Рабочей партии, в политике которой Брейвик видел причину многих проблем норвежского государства, одной из которых он считал засилье мигрантов.