СГБ завела дело на человека, прославлявшего Брейвика и призывавшего уничтожать нацменьшинства

В ноябре прошлого года СГБ начало уголовный процесс против гражданина Латвии за действия, направленные на разжигание национальной, этнической или расовой ненависти.

В конкретном случае человек размещал в своём профиле в соцсетях ксенофобские записи, направленные против жителей Латвии цыганской и русской народности, а также записи, прославлявшие Андерса Беринга-Брейвика.

Упомянутые записи содержали призыв к уничтожению определённых этнических групп.

По оценке СГБ, человек на протяжении длительного времени систематически распространял крайне радикальные идеи, таким образом, способствуя росту общей агрессии в интернет-среде.

Андерс Брейвик был приговорен к 21 году тюремного заключения после того, как организовал в Норвегии двойной теракт. 22 июля 2011 года он привел в действие мощное взрывное устройство, заложенное у одного из правительственных зданий в центре Осло, в результате чего погибли восемь человек и сотни получили ранения.