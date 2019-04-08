СМИ: У Анджелины Джоли роман с Колином Фаррелом

43-летняя актриса недавно пережила тяжелый развод с Брэдом Питтом. Согласно слухам, теперь она вновь замечена в обществе Колина Фаррела, с которым вместе снималась в картине "Александр".

Недавно Джоли посетила вместе с детьми на премьеру фильма Тима Бертона "Дамбо", где Колин Фаррелл снялся в главной роли. Близкие друзья Анджелина рассказали, что актриса посетила мероприятие, чтобы поддержать своего коллегу и друга.