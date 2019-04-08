Пн, 8.04.2019
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СМИ: У Анджелины Джоли роман с Колином Фаррелом

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ФОТО: https://www.instagram.com/farrellgram//angelinajolieofficial/коллаж Русский TVNET

Американская актриса Анджелина Джоли была замечена вместе с ирландской звездой Колином Фаррелом. Об этом сообщает издание The Sun.

43-летняя актриса недавно пережила тяжелый развод с Брэдом Питтом. Согласно слухам, теперь она вновь замечена в обществе Колина Фаррела, с которым вместе снималась в картине "Александр".

Недавно Джоли посетила вместе с детьми на премьеру фильма Тима Бертона "Дамбо", где Колин Фаррелл снялся в главной роли. Близкие друзья Анджелина рассказали, что актриса посетила мероприятие, чтобы поддержать своего коллегу и друга.

Ранее, Анджелина Джоли - богиня в белом шелке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Which movie? 🎥

Публикация от Angelina Jolie (@angelinajolieofficial)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

What’s your favorite part from the movie Alexander? 🎥

Публикация от Angelina Jolie (@angelinajolieofficial)

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