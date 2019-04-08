По стопам отца! 14-летний сын Роналдиньо подписал контракт с бразильским клубом

Бразильский футбольный клуб "Крузейро" подписал контракт с 14-летним сыном легендарного Роналдиньо.
14-летний Жоао Мендес подписал с командой шестилетний контракт. Юный футболист будет выступать в юношеской команде "Крузейро". Отмечается, что сын бывшего игрока сборной Бразилии успешно прошёл просмотр, причём парень никому не рассказал о том, что является родственником Роналдиньо.
Директор молодёжной команды "Крузейро" Амарилдо Рибейро рассказал, что 14-летний футболист обладает "интересными характеристиками" и в ближайшее время он будет интегрирован в профессиональную команду.
Напомним, что 39-летний Роналдиньо завершил карьеру в январе 2018 года. За время своей карьеры бразилец выступал за такие команды, как "ПСЖ", "Барселона" и "Милан", а в 2005 году стал обладателем премии "Золотой мяч".