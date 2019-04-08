По стопам отца! 14-летний сын Роналдиньо подписал контракт с бразильским клубом

14-летний Жоао Мендес подписал с командой шестилетний контракт. Юный футболист будет выступать в юношеской команде "Крузейро". Отмечается, что сын бывшего игрока сборной Бразилии успешно прошёл просмотр, причём парень никому не рассказал о том, что является родственником Роналдиньо.

Директор молодёжной команды "Крузейро" Амарилдо Рибейро рассказал, что 14-летний футболист обладает "интересными характеристиками" и в ближайшее время он будет интегрирован в профессиональную команду.