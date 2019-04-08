SEB banka решил не продлевать с Rīgas satiksme договор об овердрафте

Банк SEB не продлит подписанный ранее договор об овердрафте на сумму 3,2 миллиона евро, сообщает представитель учреждения Байба Барташевича.
Согласно информации, на прошлой неделе руководство столичной компании встретилось с представителями SEB banka. Во время встречи учреждение снова получило подтверждение, что банк не планирует менять принятое ранее в негативную сторону решение, что предусматривает остановку овердрафта.
В конце прошлого года банк принял решение не продлевать в мае договор об овердрафте в 3,2 миллиона евро.
У Rīgas satiksme и SEB bankа заключены несколько кредитных договоров, которые в сумме составляют более 20 миллионов евро.