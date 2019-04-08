Пн, 8.04.2019
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SEB banka решил не продлевать с Rīgas satiksme договор об овердрафте

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Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Банк SEB не продлит подписанный ранее договор об овердрафте на сумму 3,2 миллиона евро, сообщает представитель учреждения Байба Барташевича. 

Согласно информации, на прошлой неделе руководство столичной компании встретилось с представителями SEB banka. Во время встречи учреждение снова получило подтверждение, что банк не планирует менять принятое ранее в негативную сторону решение, что предусматривает остановку овердрафта. 

В конце прошлого года банк принял решение не продлевать в мае договор об овердрафте в 3,2 миллиона евро.

У Rīgas satiksme и SEB bankа заключены несколько кредитных договоров, которые в сумме составляют более 20 миллионов евро.

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