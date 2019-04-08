Пять самых полезных весенних овощей

Чтобы разобраться, что из весеннего богатства самое-самое полезное, специалист по питанию Евгения Янсоне предлагает для вашего стола подборку из пяти самых полезных весенних овощей!

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1. Зеленые листовые овощи (листья свеклы, шпинат, кале (кудрявая капуста), руккола и другие). Все они содержат большое количество витамина К, который обеспечивает нормальное cвертывание крови. Кроме того, зеленые листья богаты антиоксидантами - это вещества, которые борются с оксидативным стрессом в нашем организме.

Оксидативный стресс - это процесс, который при нормальном обмене веществ может появиться в любом организме и негативно влияет на наши клетки, ускоряя процессы старения и способствуя появлению разных заболеваний.

Конечно, считать, что зеленые листья - это ключ к вечной молодости, было бы преувеличением, однако их употребление может существенно улучшить наше самочувствие!

Зеленые листовые овощи богаты витамином А и содержат много железа, поэтому являются важным источником железа для вегетарианцев и людей, которые едят мало мяса.

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2. Редис. В этом овоще минимальное содержание калорий, но очень много полезного. В 100 г редиса всего 16 калорий, однако они обеспечивают одну четвертую часть от всей необходимой ежедневной нормы витамина С, а также содержат ряд других витаминов и минеральных веществ, важных для организма. К тому же редис содержит такую фитохимическую группу, как индолы -

эти соединения важны для профилактики рака, плюс исследования показывают, что они благотворно влияют на обмен жиров в организме и замедляют процесс старения клеток.

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3. Зеленый горошек. Это богатый клетчаткой овощ с высоким содержанием белка, что дает длительное чувство насыщения. С ним можно готовить бульонные супы, вкусные крем-супы, пюре или подавать в качестве гарнира. Также горошек хорошо дополняет салаты, блюда из картофеля, макарон и других зерновых, из него можно делать песто для бутербродов или как-то по-другому проявить свою фантазию. Можно есть как очищенный горох, так и прямо в стручке.

Сам горошек богат крахмалом, поэтому придаст энергии, в свою очередь, стручок содержит больше витаминов и клетчатки, к тому же поможет регулировать уровень сахара в крови.

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4. Cпаржа. Спаржа так же, как и другие зеленые овощи, содержит антиоксиданты и флавоноиды, но особенно богата такими флавоноидами, как кверцетин, изорамнетин и кемпферол. Эти названия довольно сложные, и нет нужды их учить - хватить того, что вы запомните, что они обладают противовирусным, противовоспалительным, противораковым действием, к тому же снижают давление.

Спаржа богата фолатами - группой витаминов, необходимых для формирования красных кровяных телец и ДНК, поэтому спаржу особенно рекомендуют будущим мамочкам.

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5. Брюссельская капуста. Она, как и другие овощи, богата витамином К и антиоксидантами, однако особенно ценным этот овощ делает содержание жирной кислоты omega-3.

Конечно, по сравнению с жирной рыбой это содержание невелико, однако брюссельская капуста может стать ценным дополнением omega3 к весенней диете.