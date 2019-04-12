Роуэн Чешир - британская красотка с характером бойца, которая никогда не сдаётся
В свои 23 года Роуэн является лидером сборной Великобритании по фристайлу. В 2018 году спортсменка приняла участие в Зимних Олимпийских Играх, которые состоялись в Пхёнчхане. Эта Олимпиада стала для британки уже второй, правда предыдущие Игры в Сочи запомнились Роуэн не лучшим образом.
Во время тренировки Роуэн была сбита с ног, упала, ударилась головой и провела несколько минут без сознания. В результате столкновения спортсменка сломала нос, получила множество ушибов и преждевременно закончила своё пребывание в Сочи.
Девушке на тот момент было всего 19 лет и невозможно представить, что происходило у неё внутри, когда ей пришлось смотреть за соревнованиями в качестве болельщицы у телевизора.
К сожалению, на этом череда неудач Роуэн не закончилась. Тяжёлая травма в Сочи стала лишь первой из трёх сильных повреждений за 18 месяцев. Эти травмы отпечатались на физическом и психологическом состоянии спортсменки. Около двух лет британка оставалась вне спорта и даже подумывала о завершении карьеры, но сильный характер не дал ей этого сделать.
В 2016 году Роуэн Чешир вернулась и выступила на своих первых соревнованиях после долгого перерыва. Год спустя она стала шестой на чемпионате мира по фристайлу, который проходил в испанской Сьерра-Неваде.
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Год назад Роуэн всё-таки удалось исполнить свою несбывшуюся мечту и выступить на Олимпийских играх - в Пхёнчхане она заняла седьмое место.
Симпатичная спортсменка с задорной улыбкой даже не думает останавливаться, а ставит перед собой новые цели и задачи. Настоящий пример для подражания, на который стоит взглянуть чуть внимательнее!
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