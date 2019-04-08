Почему нельзя сидеть на столе: приметы
Приметы и суеверия настолько плотно вошли в нашу жизнь, что многие не задумываются о том, что совершают определенные действия, чтобы избежать неприятностей. К ним относится не только стук по деревяшке, но и сидение на столе. Мало кто решается это сделать, порой не понимая, почему именно.
Приметы соблюдаются испокон веков, и к ним в современном мире обращаются все чаще. Мудрость наших предков, оставленная в виде предупреждений, нередко спасает в трудную минуту. Эксперты dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с приметами, касающимися сидения на столе, чтобы понять, насколько опасно это действие и что оно может сулить.
Самым простым объяснением запрета является отсутствие банальной гигиены, ведь
за столом принимают пищу, поэтому садиться на него - не просто дурной тон, но и вопрос, касающийся чистоты и порядка.
В прежние времена к столу относились трепетно, считая его священным местом. За столом обычно собирается многочисленная семья, чтобы подкрепиться, пообщаться друг с другом, а то и отпраздновать важное событие. В связи с этим сидение на столе - это не только неправильно, но и сулит неприятности для каждого члена семьи.
Еще одно поверье гласит, что тому, кто сидит на столе, грозит нищета, а также всевозможные недуги.
Молодые парни и девушки, решившие посидеть на столе, рискуют остаться без второй половинки и коротать годы в вынужденном одиночестве без возможности познать настоящую взаимную любовь.
По приметам, стол - это место, за которым часто обсуждают семейные проблемы, и тот, кто решит на нем посидеть, рискует перенять на себя все неприятности семьи.
Наши предки верили, что сидение на столе может лишить удачи, поэтому учили подрастающее поколение уму-разуму через приметы и суеверия.
За обеденным столом едят, вознося перед трапезой молитвы Высшим Силам.
Тот, кто рискнет посидеть на столе, гневит Господа и лишается защиты своего ангела-хранителя.
Сидение на столе - это некрасиво и не соответствует этикету, поэтому даже тем, кто не очень-то и верит в приметы, не стоит поощрять у себя эту привычку. Тем, кто все же забылся и сел на стол, следует немедленно с него слезть, протереть и мысленно попросить прощения за свою оплошность.