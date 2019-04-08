Интернет-хит: Роналду с семьей поют за рулём авто
Португальский футболист Криштиану Роналду вместе со своей подругой Джоржиной Родригес и старшим сыном продемонстрировали свои музыкальные предпочтения подписчикам в Instagram.
Футболист опубликовал сразу три видеозаписи. На первой он подпевает слова песни Everybody's Got To Learn Sometime группы The Korgis, на второй его девушка подпевает колумбийскому певцу Wolfine, а на третьей старший сын Роналду исполнил композицию Трэвиса Скотта Sicko Mode.
На момент публикации пение семейства Роналду сердечком оценили более 9 миллионов человек.