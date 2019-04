Интернет-хит: Роналду с семьей поют за рулём авто

Футболист опубликовал сразу три видеозаписи. На первой он подпевает слова песни Everybody's Got To Learn Sometime группы The Korgis, на второй его девушка подпевает колумбийскому певцу Wolfine, а на третьей старший сын Роналду исполнил композицию Трэвиса Скотта Sicko Mode.