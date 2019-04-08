Пн, 8.04.2019
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Интернет-хит: Роналду с семьей поют за рулём авто
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Криштиану Роналду

ФОТО: AFP/SCANPIX

Португальский футболист Криштиану Роналду вместе со своей подругой Джоржиной Родригес и старшим сыном продемонстрировали свои музыкальные предпочтения подписчикам в Instagram.

Футболист опубликовал сразу три видеозаписи. На первой он подпевает слова песни Everybody's Got To Learn Sometime группы The Korgis, на второй его девушка подпевает колумбийскому певцу Wolfine, а на третьей старший сын Роналду исполнил композицию Трэвиса Скотта Sicko Mode.

На момент публикации пение семейства Роналду сердечком оценили более 9 миллионов человек.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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