Пн, 8.04.2019
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Полицейский, возможно, вызвал аварию и скрылся с места происшествия

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Иллюстративное фото

ФОТО: Valsts policija

Государственная полиция начала расследование в связи с полицейским, который, возможно, спровоцировал аварию и скрылся с места происшествия.

Некий житель сообщил, что 30 марта в Риге на улице Брукнас машина, принадлежащая инспектору полиции, столкнулась с транспортным средством, причинив существенный ущерб. После чего водитель машины уехал с места происшествия. 

Человек утверждает, что полицейский позже приходил в полицию с уже отремонтированным автомобилем и объяснил, что автомобиль давал другому лицу.

В полиции подтвердили, что 30 марта на улице Брукнас произошла авария, где зачинщик скрылся с места происшествия. 

По поводу случившегося возбуждено административное дело и ведётся расследование.

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