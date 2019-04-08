Полицейский, возможно, вызвал аварию и скрылся с места происшествия

Государственная полиция начала расследование в связи с полицейским, который, возможно, спровоцировал аварию и скрылся с места происшествия.
Некий житель сообщил, что 30 марта в Риге на улице Брукнас машина, принадлежащая инспектору полиции, столкнулась с транспортным средством, причинив существенный ущерб. После чего водитель машины уехал с места происшествия.
Человек утверждает, что полицейский позже приходил в полицию с уже отремонтированным автомобилем и объяснил, что автомобиль давал другому лицу.
В полиции подтвердили, что 30 марта на улице Брукнас произошла авария, где зачинщик скрылся с места происшествия.
По поводу случившегося возбуждено административное дело и ведётся расследование.