Трагическая авария в Эстонии: 22-летний парень вылетел на встречную полосу под фуру

Утром в понедельник под Пярну произошло трагическое ДТП, когда при столкновении грузовика и легкового автомобиля погиб управлявший последним транспортным средством 22-летний мужчина.
Водителя грузовика доставили в больницу, пишет Rus.Postimees.
ДТП произошло на 16-м километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру. По первоначальным данным, двигавшийся в сторону Пярну легковой автомобиль Ford, которым управлял 22-летний мужчина, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком DAF. Обстоятельства этого ДТП еще устанавливаются, но у полицейских есть основание полагать, что скорость легковушки была больше, чем разрешено на том участке дороги - 90 км/ч.
С грузовика сняли топливный банк. Спасатели очистили дорогу от жидкости.
Представители полиции отметили, что, несмотря на хорошие дорожные условия, водители должны придерживаться предельной скорости и сохранять внимательность. Предельная скорость установлена по какой-то определенной причине, и ее соблюдение помогает выиграть время при реагировании на опасную ситуацию. Независимо от стажа водителя и характеристик автомобиля произошедшее на большой скорости столкновение почти всегда приводит к трагическим последствиям.