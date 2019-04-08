Трагическая авария в Эстонии: 22-летний парень вылетел на встречную полосу под фуру

ДТП произошло на 16-м километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру. По первоначальным данным, двигавшийся в сторону Пярну легковой автомобиль Ford, которым управлял 22-летний мужчина, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком DAF. Обстоятельства этого ДТП еще устанавливаются, но у полицейских есть основание полагать, что скорость легковушки была больше, чем разрешено на том участке дороги - 90 км/ч.