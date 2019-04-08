Пн, 8.04.2019
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Латвийская звезда Instagram взбудоражила Сеть, полностью обнажив грудь
Это Григуле!

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ФОТО: Instagram

Инфлюэнсер Агния Григуле часто шокирует общественность, публикуя в соцсетях провокационные кадры, однако на сей раз она, похоже, превзошла саму себя, представ перед камерой с голой грудью.

На опубликованном снимке Григуле сидит топлес на унитазе и ест банан.

Поклонники по достоинству оценили откровенное фото звезды Instagram, отметив его "высокую художественность". Прокомментировала этот снимок и известная латвийская модель и участница конкурсов красоты Диана Кубасова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Стоит отметить, что новый пикантный кадр набрал гораздо большее количество отметок "нравится" по сравнению с другими фотографиями Агнии "из той же серии".

Это не первый случай, когда Григуле делится очень интимным снимком - не так давно она опубликовала фотографию с зеленой маской на лице и частично обнаженной грудью

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friday i'm in love lol

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