Латвийская звезда Instagram взбудоражила Сеть, полностью обнажив грудь

На опубликованном снимке Григуле сидит топлес на унитазе и ест банан.

Поклонники по достоинству оценили откровенное фото звезды Instagram, отметив его "высокую художественность". Прокомментировала этот снимок и известная латвийская модель и участница конкурсов красоты Диана Кубасова.

Стоит отметить, что новый пикантный кадр набрал гораздо большее количество отметок "нравится" по сравнению с другими фотографиями Агнии "из той же серии".