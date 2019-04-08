В начале мая пройдут дни открытых дверей в учреждениях госуправления

Во время дней для школьников будут открыты более 200 учреждений, где они смогут ознакомиться с их повседневной работой.

С подробной программой дней открытых дверей можно ознакомиться на сайте atvertodurvjudiena.lv. Там же до конца апреля можно подать заявки на участие в днях.

Как отметил директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис, в этом году программа продлится три дня с особым акцентом на регионы.

"В честь 15-летия вступления Латвии в ЕС дни открытых дверей мы проводим вместе с Днем Европы, чтобы показать на местах, что государство и его жители получили от членства в ЕС", - сказал руководитель канцелярии.

В дни открытых дверей в Кабинете министров для школьников будет организована экскурсия, Центральное агентство финансов и договоров расскажет о проектах с софинансированием ЕС, а Государственная пограничная охрана покажет школьникам, как работают пограничные пункты. В днях также примут участие Минкультуры, Минземледелия, Минсообщения, государственные агентства и другие госучреждения.