Перед саммитом ЕС по Brexit Мэй обсудит отсрочку с Меркель и Макроном

Перед ожидаемым на этой неделе внеочередным саммитом ЕС, на котором премьер-министр Великобритании Тереза Мэй постарается убедить остальных лидеров стран-участниц отложить Brexit до 30 июня, она во вторник встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообзает AFP.
"Канцлер и премьер-министр Великобритании обменяются мнениями по поводу выхода Великобритании из ЕС, а также по поводу предстоящего в среду особого саммита ЕС", - сообщил пресс-секретарь Меркель Стефен Зейберт.
Он отметил, что окончательное решение о просьбе Мэй отложить Brexit примут лидеры остальных 27 стран-участников ЕС.
Однако "в таких трудных и очень накаленных ситуациях всегда есть хорошие причины" поговорить между собой, добавил Зейберт.
После посещения Берлина Мэй направится в Париж, чтобы встретиться с Макроном.