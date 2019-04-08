Пн, 8.04.2019
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Перед саммитом ЕС по Brexit Мэй обсудит отсрочку с Меркель и Макроном

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Тереза Мэй

ФОТО: AFP/SCANPIX

Перед ожидаемым на этой неделе внеочередным саммитом ЕС, на котором премьер-министр Великобритании Тереза Мэй постарается убедить остальных лидеров стран-участниц отложить Brexit до 30 июня, она во вторник встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообзает AFP.

"Канцлер и премьер-министр Великобритании обменяются мнениями по поводу выхода Великобритании из ЕС, а также по поводу предстоящего в среду особого саммита ЕС", - сообщил пресс-секретарь Меркель Стефен Зейберт.

Он отметил, что окончательное решение о просьбе Мэй отложить Brexit примут лидеры остальных 27 стран-участников ЕС.

Однако "в таких трудных и очень накаленных ситуациях всегда есть хорошие причины" поговорить между собой, добавил Зейберт.

После посещения Берлина Мэй направится в Париж, чтобы встретиться с Макроном.

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