Перед саммитом ЕС по Brexit Мэй обсудит отсрочку с Меркель и Макроном

"Канцлер и премьер-министр Великобритании обменяются мнениями по поводу выхода Великобритании из ЕС, а также по поводу предстоящего в среду особого саммита ЕС", - сообщил пресс-секретарь Меркель Стефен Зейберт.

Он отметил, что окончательное решение о просьбе Мэй отложить Brexit примут лидеры остальных 27 стран-участников ЕС.

Однако "в таких трудных и очень накаленных ситуациях всегда есть хорошие причины" поговорить между собой, добавил Зейберт.