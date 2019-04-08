За неделю были проверены 45 клещей: два из них - энцефалитные

На прошлой неделе в лаборатории Латвийского центра инфектологии (LIC) были проверены 45 клещей, два из которых оказались инфицированы клещевым энцефалитом, сообщает агентство LETA.
На прошлой неделе пациенты с клещевым энцефалитом и эрхилиозом выписаны не были, однако в январе и феврали были выписаны три пациента, основным диагнозом которых была болезнь Лайма.
В приемном отделении LIC на прошлой неделе сняли с пациентов 20 клещей.
Специалисты центра по контролю и профилактике заболеваний советуют выбирать для прогулок светлую одежду, на которой клещей легче увидеть, и периодически осматривать одежду, а после прогулки проверить не только одежду, но и все тело.
Кроме того, жителей призывают выбирать соответствующую обувь, так как чаще всего клещи попадают на обувь людей.
Особое внимание нужно уделить длинной траве, в которой могут находиться клещи, важно проверять домашних животных.
Если же клещ все-таки присосался, центр рекомендует снять его по-возможности быстрее, но с соблюдением всех правил безопасности.
"Клеща стоит снимать осторожно, так как, сжимая клеща в теле, в рану может попасть его содержимое, что увеличит вероятность заболевания болезнями, переносимыми клещами", - отметили специалисты.